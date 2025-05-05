Dünyaca ünlü şirket 20 bin kişiyi çıkaracak. Türkiye'de 3 bin çalışanı var

Dünyaca ünlü kargo devi UPS, 20 bin kişiyi işten çıkaracak. Türkiye’deki 3 bin çalışanın durumu belirsiz. Karar, sektörde şok etkisi yarattı, maliyet tasarrufu hedefleniyor.

Amerikan lojistik devi UPS, küresel çapta büyük bir yeniden yapılanma sürecine giriyor. Şirket, düşen hacim beklentileri ve artan maliyetler nedeniyle 2025’te 20 bin çalışanı işten çıkarmayı planlıyor.

Bu karar, UPS’in dönüşüm stratejisinin bir parçası olarak operasyonel verimliliği artırmak ve otomasyon yatırımlarını hızlandırmak amacıyla alındı.

Şirket, 2025’in ilk çeyreğinde açıklanan bilançosunda, bu adımlarla 3,5 milyar dolarlık tasarruf hedeflediğini duyurdu. Ayrıca, haziran ayına kadar 73 binanın kapatılması planlanıyor; ek kapatmalar da gündemde.

UPS, Türkiye pazarına 1988’de Ünsped ile adım attı ve 2009’da bu şirketi satın alarak doğrudan faaliyetlerine başladı. Türkiye’de yaklaşık 3 bin çalışanı, geniş şube ağı ve güçlü filosuyla sektör liderleri arasında yer alıyor. Ancak, küresel işten çıkarma kararının Türkiye’yi kapsayıp kapsamadığına dair henüz net bir açıklama yok. Bu belirsizlik, çalışanlar arasında endişe yaratıyor.

Kararın arka planında, UPS’in en büyük müşterilerinden birinin sipariş hacmindeki düşüş yatıyor. Şirket, otomasyon ve dijitalleşme ile operasyonlarını daha verimli hale getirmeyi hedefliyor. Küresel lojistik sektöründe rekabetin artması ve ekonomik dalgalanmalar da bu kararı tetikleyen unsurlar arasında. Türkiye’deki sendikalar ve sektör temsilcileri, durumun yakından takip edildiğini belirtiyor.

UPS’in bu hamlesi, küresel çapta lojistik sektöründe yankı uyandırdı. Şirketin Türkiye’deki operasyonlarının nasıl etkileneceği, önümüzdeki aylarda netleşecek. Çalışanlar ve sektör paydaşları, resmi açıklamaları bekliyor.