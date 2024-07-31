Dünyaca ünlü şirket iflas etti. Türkiye'de de ürünleri satılıyordu

Düzenleme: Kaynak: Artı 49
Dünyaca ünlü şirket iflas etti. Türkiye'de de ürünleri satılıyordu

Ekonomik kriz Almanya'nın dünyaca ünlü araba koltuğu üreticisi "Recaro"yu da vurdu. Dev şirket iflas başvurusunda bulundu. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bir çok ülkeye araç koltuğu satan şirketin 215 çalışanı işsizler ordusuna katılabilir.

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde yer alan araba koltuğu üreticisi "Recaro" iflas başvurusunda bulundu.

Esslingen Yerel Mahkemesi avukat Holger Blümle'yi geçici yönetici olarak atadı. Blümle, Recaro Automotive GmbH'nin ekonomik durumunu inceleyecek ve yönetimi denetleyecek.

Sendika "IG Metall" iflas başvurusu karşısında şaşkınlığa uğradı. Sendika, “215 çalışanın işten atılması da söz konusu olabilir. Kesin karar Ağustos ayı içinde netleşebiler" açıklamasını yaptı.

Türkiye'de de araç koltukları sanal ortamda satılan firmanın fiyatları ise cep yakan türden. Sıradan koltukların adedinin 9 bin 699 TL'den satıldığı, fiyatların 21 bin 148 TL'ye kadar yükseldiği belirtiliyor.

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