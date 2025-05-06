Dünyaca ünlü spor ayakkabı markası satılıyor! Türkiye'de çok sayda mağazası var

Ayakkabı ve giyim markası Skechers, yatırım şirketi 3G Capital tarafından hisse başına 63 dolardan satın alınacak, işlem yönetim kurulunca oybirliğiyle onaylandı.

Skechers'tan yapılan açıklamada, satın alma işleminin tamamlanmasının ardından şirketin stratejik girişimlerini yürütmeye devam edeceği duyuruldu.

Açıklamada, şirketin yönetim kurulu tarafından oybirliğiyle onaylanan işlemin, Skechers'ın daha da gelişmesi için uzun vadeli bir ortaklık fırsatı olduğuna işaret edildi.

Skechers'ın mevcut yönetim ekibince yönetilmeye devam edileceği kaydedilen açıklamada, şirketin merkezinin California'da kalmaya devam edeceği bildirildi.

Getmidas'ın aktardığı habere göre anlaşma kapsamında 3G Capital'ın, Skechers'ın tedavüldeki tüm hisseleri için hisse başına nakit 63 dolar ödemeyi kabul ettiği belirtilerek, bu tutarın şirketin 15 günlük hacim ağırlıklı ortalama hisse fiyatına göre yüzde 30'luk bir primi temsil ettiği vurgulandı.

Denizaşırı tedarik zincirlerine dayanan ayakkabı sektörü de ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı tarifelerden etkilenmişti.

SATIŞ SONRASI CEO DEĞİŞMEYECEK

Skechers CEO’su Robert Greenberg, basın açıklamasında, “Kanıtlanmış başarı geçmişiyle Skechers, küresel yatırım şirketi 3G Capital ile ortaklık kurarak yeni bir sayfa açıyor. En ikonik küresel tüketici şirketlerinin başarısına katkıda bulunan olağanüstü geçmişleri göz önüne alındığında, bu ortaklığın yetenekli ekibimizin tüketicilerimizin ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için uzmanlıklarını kullanırken şirketin uzun vadeli büyümesini destekleyeceğine inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Greenberg, satın alma işlemi tamamlandıktan sonra Skechers’ın CEO’su olarak görevine devam edecek ve şirketin stratejisini uygulamaya koymaya devam edecek.