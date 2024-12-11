Dünyaca ünlü spor giyim devine şok baskın. Türkiye'de de yüzlerce şubesi var

Düzenleme: Kaynak: Patronlar Dünyası
Dünyaca ünlü spor giyim devine şok baskın. Türkiye'de de yüzlerce şubesi var

Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise Nike'tan sonra ikinci büyük spor giyim üreticisi Adidas'ın Almanya'daki genel merkezine, 5 yıldır devam eden vergi soruşturması kapsamında baskın düzenledi. Dev markanın gümrük ve vergi düzenlemeleri mercek altına alındı.

Dünyaca ünlü spor giyim markası Adidas, Almanya'da vergi kaçakçılığı suçlamasıyla karşı karşıya. Şirketin, 2019 yılının Ekim ayından 2024'ün Ağustos ayına kadar Almanya'ya ithal ettiği ürünler hakkında gümrük ve vergi düzenlemelerinin inceleme altına alındığı belirtiliyor.

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Bu kapsamda, yetkililer, Adidas AG'nin Almanya’daki genel merkezine ve diğer ofislerine baskın düzenledi. Soruşturma, uzun süredir devam eden bir vergi denetiminin parçası olarak gerçekleştirildi.

Adidas, yaptığı açıklamada, incelemenin 2019’dan bu yana devam eden bir süreç olduğunu ve özellikle gümrük ile vergi düzenlemeleriyle ilgili olduğunu duyurdu. Şirket, bu dönemde Almanya’ya ithal edilen ürünlere dair belgeler ve bilgiler sağlamak üzere gümrük yetkilileriyle işbirliği yaptığını belirtti.

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Salı günü gerçekleştirilen baskınlar, Herzogenaurach’taki merkez ve bazı diğer ofislerde yapıldı. Adidas, soruşturmanın sonucu ile ilgili olarak şu an için önemli bir mali etkisi olmasını beklemediğini de vurguladı.

Adidas, özellikle son yıllarda, 2022'nin sonlarında Puma SE’den ayrılarak şirketin İcra Kurulu Başkanlığına gelen Bjorn Gulden yönetiminde güçlü bir performans sergileyerek dikkat çekti.

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Şirket, Samba modelindeki retro spor ayakkabılarının büyük bir başarı elde etmesiyle, Ekim ayında yıllık kar hedefini yükseltmişti. Bunun yanı sıra, Adidas’ın finansal durumu ve pazar payı son yıllarda olumlu bir gelişim göstermişti. Ancak vergi kaçakçılığı soruşturması, şirketin küresel imajına zarar verme potansiyeli taşıyor.

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Yetkililer, Adidas’a yönelik yapılan baskının sadece bir başlangıç olduğunu ve soruşturmanın ilerleyen süreçte daha fazla detay açığa çıkabileceğini belirtiyor.

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