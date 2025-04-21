Dünyaca ünlü spor giyim markasına rekor ceza. Türkler çıldırdı bakanlık devreye girdi

Dünyaca ünlü spor giyim markası New Balance, Türkiye’de domuz derisi skandalıyla gündemde. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu’nun yaptığı incelemelerde, markanın “com.tr” uzantılı internet sitesinde satılan bazı ayakkabı modellerinde domuz derisi kullanıldığı tespit edildi.

“W990GL6”, “M2002RST”, “U9060BLK” ve “U991LG2” kodlu ürünlerin açıklamalarında yalnızca “süet”, “file” veya “sentetik” gibi genel ifadeler yer alırken, domuz derisi kullanımı belirtilmemişti. Bu yanıltıcı bilgilendirme nedeniyle markaya 1 milyon 730 bin TL idari para cezası kesildi.

Bakanlık, mevzuat gereği tüketicilerin dini hassasiyetlere aykırı bileşenler hakkında açıkça bilgilendirilmesi gerektiğini vurguladı. New Balance’ın daha önce de benzer bir konuda uyarıldığı, ancak gerekli düzeltmeleri yapmadığı belirtildi. Kurul, yanıltıcı reklamların durdurulması için markaya tebliğde bulundu.

Olay, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Türk tüketiciler, özellikle dini hassasiyetler nedeniyle markaya tepki gösterirken, bazıları boykot çağrısı yaptı. Bakanlık, benzer ihlallerin önlenmesi için denetimlerin sıkılaştırılacağını duyurdu.

Geçtiğimiz aylarda Adidas da benzer bir nedenle ceza almıştı. New Balance’ın Türkiye’deki distribütörü, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Tüketiciler, markaların şeffaf bilgilendirme yapmasını talep ediyor. Bakanlık, diğer spor giyim markalarını da mercek altına alacağını bildirdi.