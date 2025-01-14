Dünyaca ünlü tatil adası Phuket'te turist dolu tekne alabora oldu! Tamamen sulara gömüldü

Olay, dün yerel saatle 12.30 sıralarında meydana geldi. Teknedeki Çinli turistler ve mürettebat, çevredeki diğer tekne ve botların yardımıyla kurtarıldı.

Büyük bir panik yaşanırken, 8 kişi hafif yaralandı ve hastanelere sevk edildi.

Değeri 460 bin dolar olan tekne ise tamamen sulara gömüldü.

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Polisin yaptığı ilk incelemeye göre, teknenin kamara camının patlaması nedeniyle su almaya başladığı ve batmaya yol açtığı belirlendi.

Phuket Bölge Liman Ofisi Müdürü Nachapong Pranit, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Zorunlu can yeleği kullanma politikasının önemini bir kez daha gördük. Tüm yolcular can yeleklerini giymişti ve bu sayede su üstünde güvenli bir şekilde kalabildiler" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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