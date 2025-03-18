Dünyaca ünlü tekstil devi iflasını istedi. Türkiye'de de mağazaları var

ABD merkezli moda devi Forever 21, 6 yıl içinde ikinci kez iflas başvurusu yaptı. Türkiye’de 5 mağazası bulunan şirket, müşteri kaybı ve çevrimiçi rekabet nedeniyle Chapter 11 kapsamında iflas koruma sürecine girdi.

Dünya genelinde 800 mağazaya ulaşan ve Türkiye’de 2 şehirde toplam 5 mağazası bulunan ünlü moda perakendecisi Forever 21, ikinci kez iflas başvurusu yaptı. Şirket, alışveriş merkezlerindeki müşteri trafiğinin azalması ve çevrimiçi perakendecilerle rekabet edememesi nedeniyle ABD'de iflas koruma sürecine girdi.

Forever 21, 2024 yılının son aylarında Fiba Perakende aracılığıyla Türkiye pazarına adım atmıştı. Markanın İstanbul’da 4, Ankara’da ise 1 mağazası bulunuyor. Ancak şirketin ABD’deki finansal zorlukları, Türkiye’deki operasyonlarının geleceğini de belirsiz hale getirdi. İflas süreci boyunca mağazaların faaliyetlerine devam edip etmeyeceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

150 MAĞAZASI KAPANDI

2016 yılında dünya genelinde 800 mağazaya ulaşan Forever 21, ABD’de 500 mağaza ile faaliyet gösteriyordu. Ancak son yıllarda yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve değişen alışveriş alışkanlıkları, şirketin finansal yapısını zorladı. Son iflas başvurusuyla birlikte ABD’deki 350 mağazasını elden çıkarmak için alıcı arayan şirket, potansiyel bir alıcı bulamazsa tasfiye sürecine girebilir.

DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Forever 21, 2019 yılında da iflas başvurusu yapmış, ardından Authentic Brands Group, Simon Property Group ve Brookfield Asset Management ortaklığındaki Sparc Group tarafından satın alınarak faaliyetlerine devam etmişti.

Ancak Authentic Brands Group CEO’su Jamie Salter, yaptığı açıklamada Forever 21’i satın almayı "Yaptığım en büyük hata" olarak değerlendirdi. Bu sözler, şirketin yönetimsel anlamda da büyük sorunlar yaşadığını gösteriyor.

BORÇ 10 MİLYAR DOLAR

Delaware Bölgesi İflas Mahkemesi’ne yapılan başvuruya göre Forever 21'in varlıklarının 100 milyon ila 500 milyon dolar arasında olduğu, ancak borçlarının 1 milyar ila 10 milyar dolara ulaştığı belirtiliyor. Şirketin 10 binden fazla alacaklıya borcu bulunuyor. Bu nedenle, iflas sürecinde varlıklarının tamamını veya bir kısmını satışa çıkararak borçlarını yapılandırmayı hedefliyor.

GELECEĞİ MERAK KONUSU

Forever 21’in isim hakları ve fikri mülkiyetleri halen Authentic Brands Group’a ait. Bu durum, markanın farklı bir formatta yeniden yapılandırılabileceği ihtimalini gündeme getiriyor. Şirketin, online satışlara yönelerek mi yoksa yeni yatırımcılarla mı yola devam edeceği önümüzdeki süreçte netleşecek.