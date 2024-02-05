Dünyaca ünlü telefon markası Xiaomi’de beklenmedik değişiklik. Bir devir kapanıyor mu

Ünlü telefon üreticisi Xiaomi’nin CEO’su Lei Jun'un otomotiv bölümüne daha fazla odaklanmak istediğini açıklamasının ardından, Çin markasının telefon üretimini nasıl etkileyeceği merak konusu oldu.