Dünyaca ünlü turizm merkezi! Yeni sezon için geri sayım başladı

Türkiye'nin ve Doğu Karadeniz'in dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de, yeni turizm sezon için çalışmalar hızlandı. Uzungöl Çevre Koruma Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Abdullah Özen, her hangi bir aksilik olmadığı takdirde güzel bir turizm sezonu geçireceklerini tahmin ettiklerini belirterek şu an ki gözlemlerin bunu doğrular nitelikte olduğunu söyledi.

Gelen turist sayısı ve rezervasyonların yeni sezon için umut verici olduğunu kaydeden Özen, "Uzungöl, Doğu Karadeniz Bölgesinin ve Trabzon'un turizmdeki çekim merkezi. Pandemiden sonra bir artış olmuştu her ne kadar ekonomik olarak enflasyonun etkisi biraz yüksek olsa da şu an geçen yıldan biraz daha güzel bir sezon geçireceğimizi tahmin ediyoruz. Bunu rezervasyonlardan ve şu an erkenden gelen turist sayısından gözlemleyebiliyoruz. Rezervasyonlar şu an şu ay itibariyle gelen turistlerdeki gözlemelerimiz herhangi bir aksilik olmazsa güzel bir sezon bekliyoruz" dedi.

"ÇALIŞMALARIN BİR AYA KADAR TAMAMLANMASINI BEKLİYORUZ"

Uzungöl'de araç geçiş ve yürüyüş yollarındaki çalışmaların sürdüğünü belirten Özen, "Uzungöl'ün girişinden gölün kenarlarındaki yürüyüş yolları ve araçların geçiş noktası olan otoyol dediğimiz alanların yenilenme çalışması vardı. Geçen yıl bu proje bitirilemedi, yarım kalmıştı. Geçen yıldan kalan yapılamayan noktalara bu yıl yeniden başlanıldı bir aylık süre içerisinde düzeltileceğini bekliyoruz" diye konuştu.

UZUNGÖL'E GELEN TURİSTLERİN YÜZDE 75-80'İ YURT DIŞINDAN GELENLER OLUŞTURUYOR"

Uzungöl'e gelen ziyaretçilerin yüzde 75-80'inin Körfez ülkelerinden gelenlerin oluşturduğunu kaydeden Özen, "Uzungöl'e gelen ziyaretçi sayısı yüzdelik olarak yüzde 75-80'i yurt dışından gelenler, kalan kısmı ise ülkemizin farklı yerlerinden gelenlerden oluşturuyor. En fazla turist Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt ilk üç sırayı oluşturuyor. Bunların dışında İran, Azerbaycan, Ürdün, Lübnan gibi ülkelerden de turistler Uzungöl'ü tercih etmektedir. Yaz aylarındaki turizm sezonu, aynı dönemde örneğin Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt'te sıcaklık 40-45 derece değerinde. Dolayısıyla insanlar sıcaktan bunalıyor Uzungöl'e gelince serinliyor. Yaz ayında sezonun ortasında gelseniz bile montunuzu yanınızda taşımak durumundasınız. Akşamdan sonra sobalarımızı tekrar yakıyoruz. Sıcaklığımız 30 dereceyi geçmiyor. Akşamleyin de daha serin oluyor. Aslında burada bir klima turizmi söz konusu" dedi.

"UZUNGÖL'E HES YAPILMAYACAK"

Uzungöl'deki HES projesiyle ilgili ÇED raporunun iptal edildiğini kaydeden Özen, "Burada Hidroelektrik santrali projesi vardı Trabzonspor tarafından yapılan ama yıllar geçtikten sonra yapılamayan ardından başka bir firmaya satmış olduğu bir proje vardı. Bununla alakalı 2012 yılından beri hukuki süreç, STK'ların insanların mücadelesi devam ediyordu. Buradan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Ahmet Metin Genç'e teşekkürlerimizi iletmek istiyoruz. Kendisi ÇED sürecine yeniden başlayan firmaya olumsuz görüş bildirerekten ilgili bakanlıkta bu görüş doğrultusunda projeyi, ÇED raporunu iptal etmiştir. Bunun içinde emek veren katılım sağlayan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Daha güzel bir Uzungöl hep beraber inşa edebilmek içinde ortak paydada buluşabilmek ve ortak proje üretebilmek için bizler her zaman hazırız" ifadelerini kullandı.