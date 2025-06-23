Dünyaca ünlü Türk bilim insanı Canan Dağdeviren beyin kanaması geçirdi

Türk fizik mühendisi Canan Dağdeviren, Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) Medya Sanatları ve Bilimleri alanında LG Kariyer Geliştirme Profesörlüğü yapıyor. Dağdeviren, sosyal medya hesabından beyin kanaması geçirdiğini açıkladı.

40 yaşındaki Dağdeviren, 9 Haziran’da beyin kanaması geçirdiğini ve ölümü teğet geçtiğini söyledi.

Canan Dağdeviren, zor günlerini şu sözlerle anlattı:

“Bu güzel fotoğrafı 8 Haziran’da Türkan Ablam çekti. Ve ben tam 1 gün sonra, 9 Haziran 14:05’te yeniden doğdum. Çok tehlikeli bir beyin kanaması geçirdim. 12 gün yoğun bakım ünitesinde yaşadim, 964 adet ilaç kullandım. Damar yoluyla aldığım ilaçları saymıyorum bile.. Hala hastanedeyim, daha iyiyim. Yaşadığım ağrılardan dolayı boyut değiştiriyorum ara ara. Ayrıntıları belki sonra kitaplaştırırım; çünkü bir mucize yaşadım. Doktorlarım kanama sonrası durumuma inanamadılar, makale yazıp bu görülmemiş olayı literatüre kazandıracağız dediler. Lab müdürüm David, beyin cerrahı kardeşim Emre ve tanımadığım Asyalı yaşlı amca beni hayata bağladı. Hastaneye yetişebilecek en doğru yerdeydim, çok şanslıyım. Yüce Tanrı ve hayatına dokunduğum insanlar beni korudu; buna kalpten inanıyorum. Annem, babam, eşim, kardeşlerim Servet Caner, Hüseyin Emre, gelinimiz Işınsu, canlarım yeğenlerim Şah Mirza, Can Aslan, dostlarım (Yalçın, Belge, Özargun, Bahçeci Aileleri) Hızır gibi yetişti. Ölümü teğet geçtim, çok şükür diyorum. Can oğlum, değerli eşim Murat, Dağdeviren ve Mercan (Hüseyin babam, Seher annem, İnci ablam) ailelerim, candan sevdiklerim, arayıp merak edenler, sesini duyuranlar, mesajlar atanlar ve yarım kalan projelerim için yeniden hayata merhaba dedim; 1. yaş günüm kutlu olsun ???? Yolum uzun, heyecanım yüksek, gençliğim var! Seni ve azmini seviyorum, Canan; bunu hiç unutma.”

CANAN DAĞDEVİREN KİMDİR?

Canan Dağdeviren, 4 Mayıs 1985 İstanbul doğumlu Türk fizik mühendisi, akademisyen ve mucittir. Massachusetts Institute of Technology (MIT) Media Lab’da doçent olarak görev yapmakta ve LG Kariyer Geliştirme Profesörlüğü’nü yürütmektedir. Harvard Üniversitesi Fellows Cemiyeti’nde Junior Fellow seçilen ilk Türk bilim insanıdır. Conformable Decoders araştırma grubunu yöneterek malzeme bilimi, mühendislik ve biyomedikal alanlarda yenilikçi, esnek ve giyilebilir elektronik cihazlar geliştirmektedir.

EĞİTİM VE KARİYER:

2007’de Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği’nden mezun oldu.

2009’da Sabancı Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği’nde yüksek lisans yaptı.

Fulbright bursuyla University of Illinois at Urbana-Champaign’de (UIUC) Malzeme Bilimi ve Mühendisliği doktora derecesini 2014’te aldı.

Doktora sürecinde piezoelektrik malzemelerle organ hareketlerini elektrik enerjisine çeviren cihazlar üzerine çalıştı.

ÖDÜLLER VE BAŞARILAR:

Forbes’un “30 Yaş Altı Bilim İnsanı” ve MIT Technology Review’un “35 Yaş Altı Mucitler” listelerinde yer aldı.

2014 Illinois Innovation Prize

2024 TÜSEB Aziz Sancar Bilim Ödülü (giyilebilir sağlık teknolojileri için, bu ödülü alan ilk kadın).

2025 AI Tomorrow Summit’te Prof. Dr. Aziz Sancar Ödülü.

25’ten fazla makale, 4 patent ve 30’un üzerinde uluslararası ödül.

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