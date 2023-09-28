Dünyaca ünlü Türk doktor evladının mürüvvetini gördü

Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz, bu kez kendi özel hayatının en mutlu günlerinden birini yaşadı. Ünlü doktor tek erkek evladının düğününe tanıklık etti.

Dünyaca ünlü Türk doktor evladının mürüvvetini gördü

Hayatını ABD'de sürdüren 63 yaşındaki Türk doktor Mehmet Öz oğlu Oliver'ın mürüvvetini gördü. Öz ile karısı Lisa'nın tek oğlu olan Oliver "hayallerimdeki sevgili" dediği Katie Ballentine Flinn ile geçen hafta sonu düzenlenen bir törenle evlendi.

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Mehmet Öz mutlu haberi Instagram sayfasından duyurdu: Ünlü doktorun "Oğlum Oliver bu hafta sonu evlendi" mesajıyla yaptığı bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda tebrik ve beğeni mesajı geldi.

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Bu arada Mehmet Öz, oğlunun mutlu gününde kendisinin ve eşi Lisa'nın yıllardır sürdürdüğü mutlu evliliğine de gönderme yaptı. Oğlu Oliver adına ne kadar mutlu olduğunu ifade eden Mehmet Öz, Lisa ile evlenmesini de "hayatında verdiği en iyi karar" olarak nitelendirdi.

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AİLE POZU
Ünlü doktor Mehmet Öz "Anne ve babaların en büyük mutluluğu, çocuklarının doğru değerler üzerinden bilgece kararlar verdiğini görmek" diye yazdı. Sonra da oğlu Oliver'ın kendisine en uygun eşle yani Katie Ballantina Flinn ile hayatını birleştirdiğini satırlarına ekledi.

Bu arada Mehmet Öz ile Lisa Öz'ün Oliver dışında Daphne, Zoe ve Arabella adında üç tane de kızı daha var.

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