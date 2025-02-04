Dünyaca ünlü yıldız David Beckham İstanbul'da

Dünyaca ünlü futboldu David Beckham, oğlu Romeo Beckham ile Türkiye'ye geldi.
Reklam filmi için geldiği öğrenilen David Beckham'ın ilk ziyareti İstanbul'daki Beşiktaş Hakkı Yeten Tesisleri'nde, siyah-beyazlıların kadın futbol takımına oldu.
Beckham'ın reklam çekimi için Beşiktaş Kadın Futbol Takımı ile bir araya geldiği belirtildi.
Romeo Beckham ise sevgilisiyle birlikte İstanbul turu attı. Çift, Eminönü'nde görüntülendi.
Bugün David Beckham ise İstiklal Caddesi'nde görüntülendi.
Beckham'ı görenler fotoğraf çektirebilmek için sıra bekledi. Beckham gelenleri kırmayıp hertkesle fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.