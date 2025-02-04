Dünyaca ünlü yıldız David Beckham İstanbul'da

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dünyaca ünlü yıldız David Beckham İstanbul'da

Dünyaca ünlü isim David Beckham, bugünlerde İstanbul sokaklarında geziyor. Gören vatandaşlar adeta şoke oldu. herkes fotoğraf çekmek için sıraya dizildi. David Beckham yalnız gelmedi yanında oğlu Romeo ve kız arkadaşı da var. Beckham’ın bir reklam filmi için İstanbul’a geldiği öğrenildi.

Dünyaca ünlü futboldu David Beckham, oğlu Romeo Beckham ile Türkiye'ye geldi.

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Reklam filmi için geldiği öğrenilen David Beckham'ın ilk ziyareti İstanbul'daki Beşiktaş Hakkı Yeten Tesisleri'nde, siyah-beyazlıların kadın futbol takımına oldu.

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Beckham'ın reklam çekimi için Beşiktaş Kadın Futbol Takımı ile bir araya geldiği belirtildi.

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Romeo Beckham ise sevgilisiyle birlikte İstanbul turu attı. Çift, Eminönü'nde görüntülendi.

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Bugün David Beckham ise İstiklal Caddesi'nde görüntülendi.

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Beckham'ı görenler fotoğraf çektirebilmek için sıra bekledi. Beckham gelenleri kırmayıp hertkesle fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

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