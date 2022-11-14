14 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Ronaldo Manchester United'dan ayrılmaya mı zorlanıyor

Ronaldo Manchester United'dan ayrılmaya mı zorlanıyor

Ronaldo krizinde yeni gelişme...

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 13:37
Takip Et

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo çok sert konuştu

Ronaldo Manchester United'dan ayrılmaya mı zorlanıyor
+
Aa
-

Cristiano Ronaldo, "Manchester United bana ihanet etti. Erik ten Hag'a saygı duymuyorum çünkü o bana saygı duymuyor. Bana saygı göstermeyen birine ben de saygı göstermem. Beni sürekli takımdan ayrılmam için zorluyorlar" dedi.

İngiliz ekibi Manchester United'ın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, Manchester United'a transfer olma sürecinden teknik direktör Erik ten Hag ile yaşadığı krizlere, Wayne Rooney'nin hakkında yaptığı eleştirilerden Ralf Rangnick dönemine kadar bir çok konuda açıklamalarda bulundu.

"Manchester United bana ihanet etti" diyen Portekizli futbolcu, "Erik ten Hag'a saygı duymuyorum çünkü o bana saygı duymuyor. Bana saygı göstermeyen birine ben de saygı göstermem. Çok fazla üzerime geliyorlar ve beni sürekli takımdan ayrılmam için zorluyorlar. Kötü gidişatın sebebi benmişim gibi gösteriliyorum. Sadece teknik direktör değil kulüpteki birkaç kişi daha bunu yapıyor. İhanet uğramış gibi hissediyorum. Buna cevap vermemeliyim. Bilmiyorum. Ama neyse umurumda değil. İnsanlar doğruyu dinlemeli. İhanete uğramış hissediyorum. Bazılarının beni burada istemediğini hissediyorum. Sadece bu sezon değil geçen sezon da" diye konuştu.

Wayne Rooney'nin kendisini eleştirmesi hakkında konuşan Cristiano Ronaldo, "Wayne Rooney'nin beni bu kadar sık eleştirmesine anlam veremiyorum. Sanırım o emekli olmuşken ben hala elit seviyede Futbol oynuyor olduğum için... Ondan daha yakışıklı olduğumu söylememe gerek yok zaten" şeklinde konuştu.

Taraftarların gerçeği bilmesi gerektiğini dile getiren Cristiano Ronaldo, "Bu kulüp için en iyisini istiyorum. Bu yüzden Manchester United'a geldim. Ama burada City, Liverpool ve hatta şu anki Arsenal gibi en üst seviyeye ulaşmamıza yardımcı olmayan bazı şeyler var. Bence bir noktada bu kulüp zirvede olmalı ama ne yazık ki değil. Picasso'nun dediği gibi bir şeyi yeniden yaratmak için önce onu yok etmeniz gerekiyor. Buna benimle başlarlarsa bu sadece benim bir sorun. Manchester United'ı seviyorum, taraftarları seviyorum. Onlar her zaman benim yanımdalar. Ama farklı bir şeyler adına çok, çok şeyi değiştirmeleri gerekiyor. Kulübün hak ettiği yolda olmadığını herkesten daha iyi biliyor. Elbette farkında. Herkes farkında. Bunu göremeyenler, görmek istemedikleri için kör taklidi yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

Portekizli futbolcu, "Manchester United, Sir Alex Ferguson'ın görevden ayrılmasından sonra hiçbir gelişim gösteremedi. İlerleme sıfır. Hiçbir gelişim görmedim. Kalbimin sesini dinledim. Sir Alex bana 'Manchester City'ye gidemezsin' dedi. Ben de 'Tamam Patron' dedim" diye konuştu.

Ralf Rangnick ile ilgili bir soruya ise Cristiano Ronaldo, "Bir teknik direktör bile değilseniz nasıl Manchester United'ın başındaki patron olacaksınız? Adını bile duymadım" diye cevap verdi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cemal Enginyurt’tan zehir gibi açıklama. Sedat Peker’i etiketleyerek paylaştı
1
﻿Cemal Enginyurt’tan zehir gibi açıklama. Sedat Peker’i etiketleyerek paylaştı
﻿Cemal Enginyurt’tan zehir gibi açıklama. Sedat Peker’i etiketleyerek paylaştı
﻿İstiklal Caddesi'nde terör saldırısı gerçekleşti. İş dünyasından saldırıya sert tepki geldi
2
﻿İstiklal Caddesi'nde terör saldırısı gerçekleşti. İş dünyasından saldırıya sert tepki geldi
﻿İstiklal Caddesi'nde terör saldırısı gerçekleşti. İş dünyasından saldırıya sert tepki geldi
﻿Akşener'den İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama
3
﻿Akşener'den İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama
﻿Akşener'den İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama
﻿Adalet Bakanı, İstiklal'deki terör saldırısının ayrıntılarını anlattı. Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor
4
﻿Adalet Bakanı, İstiklal'deki terör saldırısının ayrıntılarını anlattı. Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor
﻿Adalet Bakanı, İstiklal'deki terör saldırısının ayrıntılarını anlattı. Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor
﻿Sedat Peker'in kaos açıklamaları gündem oldu. Halk düşmanı teröristlerin kanlı saldırısından sonra Sedat Peker'in o videosu tıklanma rekoru kırdı
5
﻿Sedat Peker'in kaos açıklamaları gündem oldu. Halk düşmanı teröristlerin kanlı saldırısından sonra Sedat Peker'in o videosu tıklanma rekoru kırdı
﻿Sedat Peker'in kaos açıklamaları gündem oldu. Halk düşmanı teröristlerin kanlı saldırısından sonra Sedat Peker'in o videosu tıklanma rekoru kırdı
﻿Şişhane'de silah sesleri. İstiklal Caddesi'nde patlama sonrası
6
﻿Şişhane'de silah sesleri. İstiklal Caddesi'nde patlama sonrası
﻿Şişhane'de silah sesleri. İstiklal Caddesi'nde patlama sonrası
﻿İstiklal Caddesi'nde patlama kameraya böyle yansıdı
7
﻿İstiklal Caddesi'nde patlama kameraya böyle yansıdı
﻿İstiklal Caddesi'nde patlama kameraya böyle yansıdı
﻿Havadaki küçük parçacıklar kalp krizine neden oluyor
﻿Havadaki küçük parçacıklar kalp krizine neden oluyor
﻿Havadaki küçük parçacıklar kalp krizine neden oluyor
﻿Hakeme 10 kişi birden saldırdı. Amatör maçta rezalet
﻿Hakeme 10 kişi birden saldırdı. Amatör maçta rezalet
﻿Hakeme 10 kişi birden saldırdı. Amatör maçta rezalet
﻿Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak statlarda ilginç detaylar
﻿Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak statlarda ilginç detaylar
﻿Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak statlarda ilginç detaylar
﻿Galatasaray 2 yıldızıyla vedaşalıyor
﻿Galatasaray 2 yıldızıyla vedaşalıyor
﻿Galatasaray 2 yıldızıyla vedaşalıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.