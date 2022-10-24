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Pogba'nın yakın arkadaşı Fransız yıldızın bilinmeyen sırrını açıkladı

Paul Pogba için yakın çocukluk arkadaşı Boubacar Camara'dan çarpıcı açıklamalar geldi.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 16:08
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Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Paul Pogba'nın yakın arkadaşı Boubacar Camara, Fransız oyuncusunun yaşadığı şantaj sürecini ortaya çıkardı

Pogba'nın yakın arkadaşı Fransız yıldızın bilinmeyen sırrını açıkladı
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Fransa basınında yer alan habere göre; Fransız yıldız orta saha Pogba, 2022 yılı başında şantaj olaylarının ardından futbolu bırakmayı düşündü.

29 yaşındaki Fransız oyuncu, yetkililere evinde uyuşturulduğunu ve silahlı şüphelilerin kendisinden 13 milyon Euro istediğini belirtmişti.

"ONU SAKİNLEŞTİRMEM GEREKTİ"

Pogba'nın yakın çocukluk arkadaşı Boubacar Camara yaptığı açıklamada; "Olayı anlatmakta zorlanmıştı. Bana artık futbol oynamak istemediğini ve ortalıktan kaybolmak istediğini söyledi. Ağlıyordu, onu sakinleştirmem gerekti. Çocukları, karısı ve ailesi için korkuyordu." dedi.

PEKİ NE OLMUŞTU?

Fransa basınına yer alan haberlere göre, organize bir çete Pogba'yı tehdit etti ve ve gasp girişiminde bulundu. Yetkili birimler ise bu konuya ilişkin bilgilendirildi. Pogba ise kardeşini kendisine organize suç içinde tehdit ve haraç alma girişiminde bulunanlara “katkı sağlamakla” suçladı.

Pogba'nın avukatı ise yaptığı açıklamada, “Mathias Pogba'nın son dönemde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar sürpriz değil. Paul Pogba'ya yönelik tehditlere ve organize çete haraç girişimlerine katkıda bulunuyor. İtalya ve Fransa'daki yetkili makamlar bir ay önce bu duruma el koydu. Bu konuda devam eden soruşturmayla ilgili başka ilave yorum yapılmayacak” ifadeleri kullanıldı.
Fransa radyosu Franceinfo ise Paul Pogba'nın kendisi hakkında bazı belgeler açıklayacağını belirten bir video paylaşan kardeşi Mathias Pogba için şikayette bulundu ve yasal süreç başlattığını duyurdu.

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