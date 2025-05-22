Dünyaca ünlü yıldız mezun oldu: Artık milyarder bir avukat

Giydiği kıyafetler, yaşam tarzı ve gittiği mekanlarla magazin gündeminde global olarak konuşulmayı başaran Kim Kardashian artık avukat oldu.

6 YILLIK SÜREÇ SONA ERDİ!

Altı yıllık zorlu bir eğitim sürecinin ardından hukuk fakültesini tamamladı. Mezuniyeti ise ailesi ve yakın arkadaşlarıyla kutladı. Ünlü yıldız kep giydi ve diplomasını aldı.

Sevincini sosyal medya hesabından hayranlarıyla paylaşmayı da ihmal etmedi.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda; “Sonunda 6 yıl sonra hukuk fakültesini bitirdim!” ifadelerine yer verdi.

