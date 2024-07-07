Dünyaca ünlü yıldızdan sürpriz veda

Barcelona, Bayern Münih ve Liverpool gibi büyük kulüplerin formalarını giyen 33 yaşındaki İspanyol futbolcu Thiago Alcantara, beklenmedik bir karar aldı.

Verdiği transfer haberleriyle ünlenen İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun haberine göre, Thiago artık futbol sahalarına çıkmayacak.

Son dönemde sakatlıklarla mücadele eden tecrübeli yıldız, futbol kariyerine nokta koyma kararı aldı. Liverpool formasıyla son maçına çıkan Thiago, sözleşmesinin sona ermesiyle İngiliz ekibinden ayrıldı.

Kariyeri boyunca 2 Şampiyonlar Ligi, 2 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 7 Bundesliga, 4 LaLiga ve 4 Almanya Kupası zaferi yaşayan Thiago, futbol dünyasına damgasını vurdu. Toplamda 487 maça çıkan İspanyol oyuncu, 48 gol ve 63 asistle oynadı.

Thiago Alcantara’nın futbol sahalarına veda kararı, spor dünyasında büyük bir yankı uyandırdı.