Dünyaca ünlü yıldızın 'gençlik çeşmesi' yorumu olay oldu

Hollywood sinemasının ünlü yıldızı Cameron Diaz, kendisine iyi gelen dikkat çekici bir güzellik sırrını açıkladı.

Nermin Özkaya
Dünyaca ünlü yıldızın 'gençlik çeşmesi' yorumu olay oldu

51 yaşındaki dünyaca ünlü aktris Cameron Diaz, ABD'li müzisyen Benji Madden ile 2015 yılında evlendikten sonra oyunculuğa ara vermiş ve kendisini ailesine adamıştı.

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Seks hayatı hakkında her zaman oldukça cesur açıklamalarda bulunan Diaz, "sağlıklı ve doğal" olduğu için çok fazla seks yapmanın "insanların ihtiyacı" olduğunu itiraf etti ve bunu kendi "gençlik çeşmesi" olarak nitelendirdi.

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Ünlü oyuncu, 2010 yılında İngiliz Vogue'a, “Bir daha 25 yaşında görünmek istemiyorum. Benim için gençlik çeşmesi, bakalım…Sanırım egzersiz, sağlıklı beslenme, bol su, bol kahkaha, bol seks – evet seks! İnsan olarak buna ihtiyacımız var. Sağlıklı, doğal, bunun için buradayız!” dedi

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Hiçbir zaman seks hayatı hakkında konuşmaktan çekinmeyen Diaz, daha önce de yatak odasındaki talepleri konusunda açık sözlü davranmıştı.

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Aynı yıl Playboy'a verdiği bir röportajda yatak odasında "vahşi" olduğunu ve farklı pozisyonlardan hoşlandığını itiraf etti. 2010 yılında Playboy dergisine verdiği bir röportajda, "Ben hayvansal düzeyde ilkelim. 'Sen erkek, ben kadın' gibi. Fiziksel teması seviyorum. Her zaman sevgilime dokunmak zorundayım. İsteğe bağlı değil." dedi.

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"LEZBİYEN DEĞİLİM AMA..."

Aynı röportajda Diaz, kadınlardan etkilendiğini de ima ederek, "Cinsellik ve aşk farklı şeyler olabilir. Bir kadına cinsel açıdan ilgi duyabilirim ama bu, bir kadına aşık olmak istediğim anlamına gelmez. İnsanlara bu sınırlamaları ve tanımlamaları koyuyoruz ama bunu tanımlamak zor." diye konuştu. Diaz, 2017'de de PrideSource'a konuştu ve biseksüel olduğu yönündeki iddiaları reddetti.

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