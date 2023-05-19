Dünyaca ünlü yıldızın temsilcisi İstanbul'a geldi. Fenerbahçe bombayı patlatıyor

Premier Lig forması giyen Wilfried Zaha'nın temsilcisi İstanbul'a davet edildi. Ayrıca oyuncunun temsilcisi, Fenerbahçe-Trabzonspor maçını izledi.

Dünyaca ünlü yıldızın temsilcisi İstanbul'a geldi. Fenerbahçe bombayı patlatıyor

Editör: Barış Atakan

Fenerbahçe, Premier Lig ekibi Crystal Palace'ta forma giyen Wilfried Zaha'yı transfer etmek istiyor.

Sarı-lacivertliler, Fildişili yıldız Wilfred Zaha'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

TEMSİLCİSİ KADIKÖY'E GELDİ
Yönetim, Zaha'nın kardeşi ve temsilcisi Herve Zaha'yı kulübü gözlemlemesi için İstanbul'a davet etti.

Oyuncunun temsilcisi, dün oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçında görüntülendi.

Herve Zaha, maçı locadan takip etti.

PERFORMANSI
Wilfred Zaha, bu sezon Premier Lig ekibinde 27 maçta 7 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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