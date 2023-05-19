Dünyaca ünlü yıldızın temsilcisi İstanbul'a geldi. Fenerbahçe bombayı patlatıyor

Editör: Barış Atakan
Fenerbahçe, Premier Lig ekibi Crystal Palace'ta forma giyen Wilfried Zaha'yı transfer etmek istiyor.
Sarı-lacivertliler, Fildişili yıldız Wilfred Zaha'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
TEMSİLCİSİ KADIKÖY'E GELDİ
Yönetim, Zaha'nın kardeşi ve temsilcisi Herve Zaha'yı kulübü gözlemlemesi için İstanbul'a davet etti.
Oyuncunun temsilcisi, dün oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçında görüntülendi.
Herve Zaha, maçı locadan takip etti.
PERFORMANSI
Wilfred Zaha, bu sezon Premier Lig ekibinde 27 maçta 7 gol, 2 asistlik performans sergiledi.