Dünyada 34 milyonu çocuk 430 milyon kişi işitme kaybı yaşıyor

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. İsmet Çerçi, Dünya Sağlık Örgütü’nün 2023 yılında yayınladığı verilerle, dünya genelinde 34 milyonu çocuk olmak üzere toplam 430 milyon kişinin ileri veya çok ileri derecede işitme kaybı yaşadığını vurguladı.

İşitme sağlığının yaşam kalitesi üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu belirten Dr. Çerçi, Türkiye'de işitme kaybının en büyük sebebinin gürültü olduğunu, yaşa bağlı işitme kayıplarının ise genellikle 60'lı yaşlarda başladığını ifade etti. Bilimsel çalışmalara göre, 65 yaş üzeri nüfusun yüzde 50’sinde işitme kaybı yaşandığını ve işitme kaybıyla demans ve Alzheimer arasında doğrudan bir ilişki bulunduğunu belirtti.

Dr. Çerçi, işitme kaybının sosyal etkileşimleri zayıflattığını ve bireylerin yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürdüğünü söyledi. İşitme kaybına çözüm bulmanın ve önlem almanın büyük bir fark yaratacağını belirten Çerçi, bilinç eksikliği nedeniyle birçok insanın işitme kaybını ihmal ettiğini dile getirdi.

RİSK ALTINDAKİ GENÇLER

Dünya Sağlık Örgütü’nün raporuna göre, 2050 yılına kadar 2,5 milyar insanın belli bir derecede işitme kaybı yaşayacağı öngörülüyor. Bu sayının 700 milyonunun ileri düzey işitme kaybı nedeniyle rehabilitasyon hizmetlerine ihtiyaç duyacağı belirtiliyor. Ayrıca, 1 milyardan fazla genç, önlenebilir işitme kaybı riski altında. Tedavi edilmemiş kronik kulak enfeksiyonu olan kişi sayısının ise 200 milyon olduğu bildiriliyor.

Dr. Çerçi, işitme kaybını önlemek için şu önerilerde bulundu:

- Yüksek seslerden kaçının ve kulaklık kullanırken güvenli ses seviyelerini tercih edin.

- Düzenli egzersiz ve dengeli beslenmeye önem verin.

- Kulak temizliğinde kulak çubuğu kullanmaktan kaçının.

- Kulakları kuru tutmaya dikkat edin.

- Stres yönetimine önem verin.

- Çocukların gürültülü oyuncaklarına dikkat edin.

- İşitme kontrollerini düzenli yaptırmayı ihmal etmeyin.