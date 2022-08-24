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Avustralya'dan tarihi proje: Kanser ve kalp hastalığı için önleyici DNA taraması

Avustralya Monash Üniversitesi, kanser ve kalp hastalığı riski için dünyanın ilk önleyici DNA taramasını başlattığını açıkladı.

Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 15:27
Son Güncelleme: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 15:30
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Dünya'da bir ilk! Kanser ve kalp hastalığı için önleyici DNA taraması

Avustralya'dan tarihi proje: Kanser ve kalp hastalığı için önleyici DNA taraması
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Monash Halk Sağlığı ve Önleyici Tıp Okulu'nun başlattığı projede 18-40 yaş arası en az 10 bin kişiye önleyici DNA taraması yapılacağını duyurdu. Dünyanın ilk önleyici DNA tarama çalışması olduğu belirtilen çalışmada, test sırasında yüksek risk altında olduğu belirlenen kişilere, düzenli taramalar ve kontroller gibi genetik danışmanlık ve önlemler sunulacak.

Üniversitenin açıklaması şöyle:

"Genç Avustralyalılar, kanser ve kalp hastalığı riskinde artış yaşayıp yaşamadıklarını öğrenmek için ücretsiz DNA testine erişebilir, bu risk erken tespit edilirse önlenebilir veya tedavi edilebilir."

Test Ücretsiz. Yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

“Tükürük örneğinin posta yoluyla alınan küçük bir tüpe yerleştirilmesi ve posta ücreti ödenmiş bir zarf içinde geri gönderilmesi…"

Projenin mimarı Doçent Dr. Paul Lacaze, risk altındakileri, hastalıktan sonra değil, genç ve sağlıklıyken belirlemeyi ve sağlıkları hakkında daha bilinçli kararlar vermelerini sağlamayı umduklarını belirtti, “Bu, kanser ve kalp hastalığının erken teşhisi ve önlenmesi yoluyla bazı insanların hayatlarını kurtarabilir. Aynı zamanda önleme yoluyla Avustralya'daki sağlık sistemi maliyetlerinden önemli ölçüde tasarruf sağlayacaktır." diye konuştu.

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