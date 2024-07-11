Dünyada bir ilki yapacaklar. Projenin adı: Star Wars

Güney Kore bir ilki gerçekleştirmeye hazırlanıyor. ‘Star Wars’ adı verilen proje ile ilk kez lazer silahlar konuşlandırmayı planlıyor. Lazer silahlar Kuzey Kore sınırında insansız hava araçlarının vurulması için kullanılacak.

Ordu yetkililerinin yaptığı açıklamada, "Ülkemiz dünyada lazer silahlarını konuşlandıran ve kullanan ilk ülke haline geliyor ve ordumuzun Kuzey Kore'nin insansız hava aracı provokasyonuna yanıt verme kabiliyeti daha da güçlenecek." ifadeleriyle bu silahları gelecekteki savaş alanında "oyun değiştirici" olarak nitelendirdi.

20 SANİYEDE DÜŞÜRÜYOR

Bir DAPA sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre lazer silahları, insansız hava araçlarındaki motorları veya diğer elektrikli ekipmanları 10 ila 20 saniye boyunca ışık huzmeleriyle yakarak uçan insansız hava araçlarını düşürüyor.

ABD'li kar amacı gütmeyen düşünce kuruluşu RAND Corporation'a göre Güney Kore, Çin ve Birleşik Krallık gibi ülkeler, yönlendirilmiş enerji silahları olarak da bilinen lazer silahlarını geliştirmek ve konuşlandırmak için yarışıyor.

STAR WARS NEDİR?

Güney Kore'nin lazer silahı projesinin adı sinema tarihinin en çok ses getiren film serilerinden 'Star Wars'tan geliyor. Ünlü yapımcı ve yönetmen George Lucas'ın ortaya koyduğu serinin ilk filmi 1972 yılında 'A New Hope' adıyla beyaz perdeye çıktı. Uzayda geçen seri bütün bir galaksiye hükmeden gücün iki ucunu temsil eden 'Jedi' ve 'Sith' yolunun arasındaki savaşı anlatıyor. Sinema tarihinin en harika kötü adamı olarak nitelenen 'Darth Vaver' Star Wars serisinden çıktı.