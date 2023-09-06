Dünya’da en çok UFO görünen yerler belli oldu. Listede Türkiye de var

Pentagon'un All-domain Anomaly Resolution Office (AARO) direktörü Dr. Sean Kirkpatrick geçen hafta, “Uçan daireleri dünyanın her yerinde görüyoruz ve bunların çok ilginç görünür manevralar yaptığını biliyoruz.” demişti. ABD Savunma Bakanlığı UFO görülen noktaları işaret eden belge yayınladı.

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Dünya’da en çok UFO görünen yerler belli oldu. Listede Türkiye de var 1

Pentagon'un All-domain Anomaly Resolution Office (AARO) direktörü Dr. Sean Kirkpatrick geçen hafta, “Uçan daireleri dünyanın her yerinde görüyoruz ve bunların çok ilginç görünür manevralar yaptığını biliyoruz.” demişti. ABD Savunma Bakanlığı UFO görülen noktaları işaret eden belge yayınladı.

Pentogon'nun UFO haritası, ABD'li bir yetkilinin “dünyanın her yerinde'”yüzlerce gizemli nesnenin görüldüğünü açıklamasından kısa bir süre sonra ortaya çıktı.

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Dünya’da en çok UFO görünen yerler belli oldu. Listede Türkiye de var 2

ABD Savunma Bakanlığı şeffaflık adına “dünyanın UFO görülen noktalarını” açıklayan yeni bir belge yayınladı. Belgede, 1996-2023 yılları arasındaki raporlara dayanarak, tanımlanamayan cisimlerin en çok nerede görüldüğünü açıklayan bir harita da yer alıyor.

Pentagon'un All-domain Anomaly Resolution Office (AARO) direktörü Dr. Sean Kirkpatrick geçen hafta, “Uçan daireleri dünyanın her yerinde görüyoruz ve bunların çok ilginç görünür manevralar yaptığını biliyoruz.” demişti.

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Dünya’da en çok UFO görünen yerler belli oldu. Listede Türkiye de var 3

ORTA DOĞU'NUN BAZI BÖLGELERİNDE UFO GÖZLEMLERİ YOĞUNLAŞTI

Pentagon tarafından yayımlanan haritaya göre Japonya'da Nagasaki ve Hiroşima, ABD'nin California eyaleti de dahil olmak üzere doğu ve batı kıyıları ile Türkiye’nin Güneydoğu bölgeleri, Orta Doğu'nun bazı bölgeleri UFO gözlemlerinin yoğunlaştığı yerler arasında yer alıyor.

Diğer taraftan, Japonya'nın ve Orta Doğu'nun Irak ve Suriye'yi de içeren bir bölgesinin UFO gözlem noktaları olduğunun ortaya çıkması, gözlemleri genellikle ABD ile ilişkilendiren meraklıları şaşırtabilir. Harita özellikle ülkenin güneybatısında, 1945 yılında ABD'nin nükleer saldırılarına hedef olan Nagasaki ve Hiroşima şehirlerini kapsayan bir bölgeyi tanımlıyor.

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Dünya’da en çok UFO görünen yerler belli oldu. Listede Türkiye de var 4

Japonya'nın sıcak noktalarından bir diğerini de “UFO Kasabası” olarak anılan Fukushima eyaletindeki Linomachi kenti oluşturuyor.

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Dünya’da en çok UFO görünen yerler belli oldu. Listede Türkiye de var 5

Linomachi, hayranlarını çekmek ve kendisini uzaylıların evi olarak tanıtmak amacıyla dünya dışı temalı süslemelerle donatıldı. Burası aynı zamanda 2021 yılında açılan ve uzaylı meraklısı Takeharu Mikami tarafından yönetilen Uluslararası UFO Laboratuvarı adlı bir araştırma enstitüsüne de ev sahipliği yapıyor.

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Dünya’da en çok UFO görünen yerler belli oldu. Listede Türkiye de var 6

Uluslararası UFO Laboratuvarı, bu ayın Haziran ayında, diğer bölgelerin yanı sıra Kobe ve Fukushima'da çekilmiş 6 adet muhtemel UFO görüntüsü yayınlamıştı.

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Dünya’da en çok UFO görünen yerler belli oldu. Listede Türkiye de var 7

Öte yandan, ABD hükümetinin haritası, geçen yıl Temmuz ayında kurulan özel bir UFO departmanı olan All-domain Anomaly Resolution Office'in (AARO) yeni web sitesinde yayınlanan “UAP Raporlama Eğilimleri” adlı beş sayfalık bir belgede yer alıyor.

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Dünya’da en çok UFO görünen yerler belli oldu. Listede Türkiye de var 8

Söz konusu internet sitesinin kamuoyuna AARO ve onun 'tanımlanamayan anormal fenomenleri anlama ve çözme çabaları' hakkında bilgi sağlayacağı belirtildi.

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