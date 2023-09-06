Dünya’da en çok UFO görünen yerler belli oldu. Listede Türkiye de var

Pentagon'un All-domain Anomaly Resolution Office (AARO) direktörü Dr. Sean Kirkpatrick geçen hafta, “Uçan daireleri dünyanın her yerinde görüyoruz ve bunların çok ilginç görünür manevralar yaptığını biliyoruz.” demişti. ABD Savunma Bakanlığı UFO görülen noktaları işaret eden belge yayınladı.

Pentogon'nun UFO haritası, ABD'li bir yetkilinin “dünyanın her yerinde'”yüzlerce gizemli nesnenin görüldüğünü açıklamasından kısa bir süre sonra ortaya çıktı.