Dünya’da en çok UFO görünen yerler belli oldu. Listede Türkiye de var

ORTA DOĞU'NUN BAZI BÖLGELERİNDE UFO GÖZLEMLERİ YOĞUNLAŞTI
Pentagon tarafından yayımlanan haritaya göre Japonya'da Nagasaki ve Hiroşima, ABD'nin California eyaleti de dahil olmak üzere doğu ve batı kıyıları ile Türkiye’nin Güneydoğu bölgeleri, Orta Doğu'nun bazı bölgeleri UFO gözlemlerinin yoğunlaştığı yerler arasında yer alıyor.
Diğer taraftan, Japonya'nın ve Orta Doğu'nun Irak ve Suriye'yi de içeren bir bölgesinin UFO gözlem noktaları olduğunun ortaya çıkması, gözlemleri genellikle ABD ile ilişkilendiren meraklıları şaşırtabilir. Harita özellikle ülkenin güneybatısında, 1945 yılında ABD'nin nükleer saldırılarına hedef olan Nagasaki ve Hiroşima şehirlerini kapsayan bir bölgeyi tanımlıyor.