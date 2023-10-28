Dünyada her yıl 17 milyon insan hayatını kaybediyor. Uzmanından hayat kurtaran uyarılar

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Nöroloji Kliniğinden Doç. Dr. Türkan Acar ile Doç. Dr. Bilgihan Atılgan Acar, 29 Ekim Dünya İnme Günü nedeniyle inme hastalığı hakkında bilgilendirme yaptı.

Dünyada her yıl 17 milyon kişinin inme geçirdiği ve bunların yaklaşık 6 milyonunun inme sebebiyle yaşamını yitirdiği ifade edilirken, Türkiye’de son yıllarda güncel tedavi yöntemlerinin yaygınlaşmasıyla inmeye bağlı sakatlık ve ölüm riskinin azalmaya başladığı belirtildi.

İnmenin beyne giden kan akışının azalması veya durması sonucu beyin dokusunun oksijen ve besin alamamasıyla oluşan bir hastalık olduğunu söyleyen Doç. Dr. Türkan Acar şunları kaydetti:

“İnmenin etkilediği beyin bölgesindeki fonksiyonlarda geçici veya kalıcı kayıplar meydana gelir. İnme her yaşta ortaya çıkabilir, ancak 55 yaş üzerinde daha sık görülür. Ayrıca yüksek tansiyon, diyabet, sigara, yüksek kolesterol, sağlıksız beslenme, obezite, hareketsizlik, aşırı alkol, madde kullanımı, kalp ritim bozuklukları, kalp kapak hastalıkları gibi birçok faktör inme riskini artırır. Bu faktörlerin bilincinde olmak ve tedavi olmak inme riskini düşürür”

İnmenin ani başlayan belirtilerle kendini gösterdiğini anlatan Doç. Dr. Bilgehan Atılgan Acar ise, en sık rastlanan belirtilerin vücudun bir tarafında güçsüzlük, konuşma bozukluğu, ağızda kayma, dengesizlik, yürüyememe ve görme kaybı olduğunu aktardı.

Acar, inmede kalıcı hasarın önlenmesi için erken tedavinin çok kritik olduğunu vurgulayarak, bu amaçla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurulan ve yıllardır hastalara hizmet veren İnme Merkezinin büyük bir avantaj olduğunu ifade etti.

İnme belirtileri görüldüğünde hasta veya yakınının zaman kaybetmeden 112 acil servisi araması gerektiğini belirten Doç. Dr. Bilgehan Atılgan Acar şunları belirtti:

“Günümüzde sosyal medyanın yaygın olduğu bir çağda bile yetişkinlerde inme farkındalığının yetersiz olduğunu gözlemliyoruz. Bu nedenle toplumsal farkındalığın çocukluktan itibaren başlaması gerektiğini düşünüyoruz. İnme bulgularını hissettiğinizde çekinmeden 112’yi arayın. İnme tedavisinde her dakikanın çok değerli olduğunu unutmayın. İnme hastalığının farkındalığını arttırmak ve koruyucu ve tedavi edici şartların geliştirilmesine vurgu yapmak için 29 Ekim günü Dünya İnme Günü ilan edilmiştir. Bu sene Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümüne denk gelmesi bizim için ayrı bir gurur kaynağıdır. Bu özel günde hem millet olarak egemenliğimizin hem de birey olarak sağlığımızın değerini iyi bilmeliyiz”