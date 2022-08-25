Güney Koreliler de enflasyonla mücadele edebilmek için faiz artırdı. Dünyada olmayan uydurma bir para politikası yapmadılar

Güney Kore Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 2,5 seviyesine çıkardı.

Güney Kore Merkez Bankası Perşembe günü kilit faiz oranını çeyrek puan artırarak, beklenenden daha güçlü enflasyonla mücadele ihtiyacını ekonomik büyüme endişeleriyle dengelerken olağan sıkılaştırma hızına geri döndü.

Merkez Bankası, yedi günlük repo faizini 25 baz puan artırarak yüzde 2,5’e yükseltti.

Güney Kore Merkez Bankası yüzde 6'lık enflasyona karşı daha önceki dönemlerde de 50 baz puan faiz artışına gitmişti.

Bank Of Kore ayrıca cari yıl için enflasyon tahminini daha önceki yüzde 4,5 görünümünden yüzde 5,2’ye yükselterek 1998’den bu yana en yüksek tahminini yaptı. Banka, yıl için büyüme tahminini aşağı çekti