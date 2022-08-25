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  • Güney Koreliler de enflasyonla mücadele edebilmek için faiz artırdı. Dünyada olmayan uydurma bir para politikası yapmadı

Güney Koreliler de enflasyonla mücadele edebilmek için faiz artırdı. Dünyada olmayan uydurma bir para politikası yapmadılar

Güney Kore Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan artışa gitti. Böylece faiz 2,5 seviyesine çıktı. Güney Kore Merkez Bankası daha önce de yüzde 6'lık enflasyona rağmen faiz artışına gitmişti.

Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 13:54
Son Güncelleme: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 16:43
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Dünyada olmayan uydurma bir para politikası yapmadılar. Çekik gözlü Güney Koreliler de enflasyonla mücadele edebilmek için faiz artırdı

Güney Koreliler de enflasyonla mücadele edebilmek için faiz artırdı. Dünyada olmayan uydurma bir para politikası yapmadılar
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Güney Kore Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 2,5 seviyesine çıkardı.

Güney Kore Merkez Bankası Perşembe günü kilit faiz oranını çeyrek puan artırarak, beklenenden daha güçlü enflasyonla mücadele ihtiyacını ekonomik büyüme endişeleriyle dengelerken olağan sıkılaştırma hızına geri döndü.

Merkez Bankası, yedi günlük repo faizini 25 baz puan artırarak yüzde 2,5’e yükseltti.

Güney Kore Merkez Bankası yüzde 6'lık enflasyona karşı daha önceki dönemlerde de 50 baz puan faiz artışına gitmişti. 

Bank Of Kore ayrıca cari yıl için enflasyon tahminini daha önceki yüzde 4,5 görünümünden yüzde 5,2’ye yükselterek 1998’den bu yana en yüksek tahminini yaptı. Banka, yıl için büyüme tahminini aşağı çekti

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Ateş
25.08.2022 17:59
15.nci Kore birliğinden Ateş Sizinle gurur duyuyorum iyikinisizleri tanıdım  
 
A Aydın
25.08.2022 15:54
Yahu Güney Koreliler ekonomiden hiçim hiç anlamıyorlar Nası da bilmiyorlar Dünyanın en büyük Ekonomileri arasına nasıl girmişler? Yazık enflasyonlarında hala % 6 imiş yazık  
 
Abbas
25.08.2022 15:46
Yahu bunlar çok zengin olmuşlar, hayret birde Ekonomi bilmiyorlar, biz biliyoruz ekonomiyi, ama kara çula oturduk, bir terslik var ama bu onlarda değil bizde  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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