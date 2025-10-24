ABD’nin Rosneft ve Lukoil şirketlerine yönelik yeni yaptırımları, küresel petrol arzında sıkıntı yaşanabileceği endişelerini artırdı. Bu gelişme, perşembe günü petrol fiyatlarının yüzde 5’in üzerinde sıçrama yapmasına yol açtı.

Bugün ise piyasalarda hafif bir düzeltme yaşanıyor. Brent ham petrolü yüzde 0,45 düşüşle 65,69 dolar, ABD Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolü ise 33 sent düşüşle 61,43 dolar seviyesinden işlem görüyor.

MOTORİNE DEV ZAM GELİYOR

Küresel piyasalarda petrol fiyatları düşüşe geçerken motorine dev zam geliyor. Motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren 3 lira 4 kuruş (yaklaşık yüzde 6) zam gelmesi bekleniyor.

24 Ekim 2025 itibari ile güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin litre fiyatı: 52.31 TL

Motorin litre fiyatı: 52.40 TL

LPG litre fiyatı: 27.71 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin litre fiyatı: 52.15 TL

Motorin litre fiyatı: 52.27 TL

LPG litre fiyatı: 27.08 TL

Ankara

Motorin litre fiyatı: 53.42 TL

LPG litre fiyatı: 27.60 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 53.49 TL

Motorin litre fiyatı: 53.73 TL

LPG litre fiyatı: 27.53 TL