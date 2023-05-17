Dünyada rehabilitasyona muhtaç kaç insan var

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, yazılı açıklamasında, Avrupa ve Orta Asya'da nüfusun hızla yaşlandığını ve rehabilitasyon hizmetine ihtiyacının giderek arttığını ifade etti ve şunları söyledi:

"Bölge nüfusunun neredeyse yarısı rehabilitasyona ihtiyaç duyuyor. Gerekli tedbirler alınmazsa ilgili ülkeler, toplumlarının ekonomik üretkenliğini sınırlandırma riskiyle karşı karşıya kalacaktır çünkü rehabilitasyona muhtaç kişilerin çoğu toplumlarına tamamen katkı sağlayamamaktadır."

Kluge, rehabilitasyonun temel sağlık hakkı olduğuna ve ihtiyaç duyan herkese verilmesi gerektiğine işaret etti.

HANGİ ÜLKELERDE AZ TERAPİST VAR

Rehabilitasyon hizmetlerine erişim sorununun orta gelirli ülkelerde görüldüğü bilgisini paylaşan Kluge, yüksek gelirli ülkelerde, orta gelirli ülkelere kıyasla, fizyoterapistlerin 12 kat, iş terapistlerinin 141 kat ve protez terapistlerinin 6 kat daha fazla olduğunu bildirdi. Kluge, Kovid-19'un yaşlı bireylerde uzun vadeli etkilerinin de rehabilitasyonun önemini bir kez daha gündeme getirdiğini vurgulayarak, gerekli rehabilitasyon hizmeti gören yaşlıların Kovid-19'un uzun süren etkileriyle daha iyi mücadele edebildiklerinin kanıtlandığını açıkladı.