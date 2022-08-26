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Dünya'da sadece 13 kişide görülen hastalık Karaman'da ortaya çıktı

Zeka geriliği nedeniyle hastaneye başvurdu dünyada sadece 13 kişide görülen hastalık çıktı. Karaman'da, bir kişi sosyal uyumsuzluk şikayetiyle hastaneye başvurunca hayatının şokunu yaşadı. Hastanın hekimi açıklama yaptı...

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 10:10
Son Güncelleme: 26 Ağustos 2022 Cuma - 10:13
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Dünya'da sadece 14 kişide olan hastalık

Dünya'da sadece 13 kişide görülen hastalık Karaman'da ortaya çıktı
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Emine Berrin Yüksel, yazılı bir açıklama yaparak, “Dünya’da yalnızca 13 vakada rastlanan sendromun, Karaman'da bir hastada tespit edildi” diye konuştu.

PROF. YÜKSEL: ULUSLARARASI YAYIN YAPACAĞIZ

Hastanın şikayetleri üzerine genetik inceleme ve araştırma yaptıklarını söyleyen Prof. Yüksel, "İlk aşamada, testlerdeki verilerin normal olduğunu görünce bir sonraki basamağa geçtik. Hastamızın genomunda 1,5 megabaz kayıp olduğunu, bu kaybı içeren SUZ12 geninin bu hastalığa neden olduğunu ortaya çıkardık. Bugüne kadar dünyada sadece 13 tanı alan sendromun, 14'üncüsünü KMÜ Tıp Fakültesi olarak tespit ettik. Vakaya ilişkin uluslararası bir yayın hazırlığı içerisindeyiz." şeklinde konuştu. 

Görüşlerine yer verilen KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak da şunları söyledi:

"Dünya üzerinde böylesine az rastlanan bir vakadan şüphe ederek, bunun üzerine gitmek ve bu teşhisi yakalamak tecrübe, özgüven ve özverili çalışmanın bir yansıması. Ülkemizin güzide eğitim kurumlarının yanında bizler gibi daha genç üniversitelerin mevcut akademik kadroları ve fiziki altyapıları geliştikçe bu ve benzeri başarıların devamı da gelecektir."

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Mikdat Dal
26.08.2022 10:45
Haberi kim yazmış merak ettim. 5N1K kuralı nerede? Haberi anlayan beri gelsin.  
 
Ley Sivle
26.08.2022 10:41
Sendromun adı yok muymuş?  
 
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