Dünya'da sadece 13 kişide görülen hastalık Karaman'da ortaya çıktı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Emine Berrin Yüksel, yazılı bir açıklama yaparak, “Dünya’da yalnızca 13 vakada rastlanan sendromun, Karaman'da bir hastada tespit edildi” diye konuştu.

PROF. YÜKSEL: ULUSLARARASI YAYIN YAPACAĞIZ



Hastanın şikayetleri üzerine genetik inceleme ve araştırma yaptıklarını söyleyen Prof. Yüksel, "İlk aşamada, testlerdeki verilerin normal olduğunu görünce bir sonraki basamağa geçtik. Hastamızın genomunda 1,5 megabaz kayıp olduğunu, bu kaybı içeren SUZ12 geninin bu hastalığa neden olduğunu ortaya çıkardık. Bugüne kadar dünyada sadece 13 tanı alan sendromun, 14'üncüsünü KMÜ Tıp Fakültesi olarak tespit ettik. Vakaya ilişkin uluslararası bir yayın hazırlığı içerisindeyiz." şeklinde konuştu.



Görüşlerine yer verilen KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak da şunları söyledi:

"Dünya üzerinde böylesine az rastlanan bir vakadan şüphe ederek, bunun üzerine gitmek ve bu teşhisi yakalamak tecrübe, özgüven ve özverili çalışmanın bir yansıması. Ülkemizin güzide eğitim kurumlarının yanında bizler gibi daha genç üniversitelerin mevcut akademik kadroları ve fiziki altyapıları geliştikçe bu ve benzeri başarıların devamı da gelecektir."