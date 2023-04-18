Dünyada sadece orada yetişiyor

Editör: Naim Arıoğlu

İngiliz bilim adamlarınca 1962 yılında Samsun’da tespit edilen ve Türkiye Bitkileri Envanteri’ne kaydedilen Aristolochia Samsunensis adlı bitkinin korunması amacıyla önemli çalışmalar yürütülüyor. Söz konusu bitki üzerine araştırma yapan Doç. Dr. Hasan Korkmaz ile Doç. Dr. Yasemin Özdemir, bitkinin dünyada sadece 60 kök kaldığını belirledi.

Doç. Dr. Korkmaz, yaptığı açıklamada, Aristolochia Samsunensis adıyla bilinen bitkinin lokal endemik tür kategorisinde olduğunu söyledi. Dünyada yayılış bölgesi sadece Samsun olan bitkinin neslinin yok olmaması için çalıştıklarını belirten Korkmaz, şunları söyledi:

”1962 yılındaki tespitten sonra geçen yıl yaptığımız araştırmada, türün çok dar bir bölgede yayılış gösterdiğini ve yok olmak üzere olduğunu belirledik. Türün korunması için herhangi bir koruma çalışması uygulamaya sokulmamış. Türün ekolojisi, genetik özellikleri, popülasyon yapılaşmasıyla ilgili OMÜ Biyoloji Bölümü tarafından gerekli araştırmalar devam etmekte.”

AA