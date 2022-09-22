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Dünyanın yaşanabilecek en iyi ve en kötü şehirleri belli oldu. İstanbul kaçıncı sırada

Yaşanabilecek en iyi ve en kötü şehirler, ağlık hizmetleri, suç oranları, geçim şartları, altyapı koşulları göz önünde bulundurularak yapılan ankette Yaşanabilir Şehirler 2022 listesi açıklandı. Avrupa’da Viyana 99.1 puanla en yaşanabilir kent olurken İstanbul'un listedeki yeri gözlerden kaçmadı.

Galeri Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 09:47
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Dünyanın yaşanabilecek en iyi ve en kötü şehirleri belli oldu. İstanbul kaçıncı sırada

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Dünyanın yaşanabilecek en iyi ve en kötü şehirleri belli oldu. İstanbul kaçıncı sırada

The Economist dergisinin yan kuruluşu olan Economist Intelligence Unit, dünyanın en yaşanabilir ve en az yaşanabilir şehirleri’ raporu yayınlandı.

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Dünyanın yaşanabilecek en iyi ve en kötü şehirleri belli oldu. İstanbul kaçıncı sırada

Rapora göre sağlık hizmetleri, suç oranları, siyasi istikrar, altyapı ve yeşil alan imkanı maddeleri göz önünde bulundurularak liste oluşturulmuştur.

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Dünyanın yaşanabilecek en iyi ve en kötü şehirleri belli oldu. İstanbul kaçıncı sırada

172 şehrin yer aldığı listede ‘dünyanın en yaşanabilir’ ilk 10 şehrinin listesi

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Dünyanın yaşanabilecek en iyi ve en kötü şehirleri belli oldu. İstanbul kaçıncı sırada

10: Melbourne – Avustralya: 95.1 Puan

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Dünyanın yaşanabilecek en iyi ve en kötü şehirleri belli oldu. İstanbul kaçıncı sırada

9: Osaka – Japonya:95.1 Puan

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Dünyanın yaşanabilecek en iyi ve en kötü şehirleri belli oldu. İstanbul kaçıncı sırada

8: Toronto – Kanada:95.4 Puan

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Dünyanın yaşanabilecek en iyi ve en kötü şehirleri belli oldu. İstanbul kaçıncı sırada

7: Frankfurt – Almanya:95.7 Puan

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Dünyanın yaşanabilecek en iyi ve en kötü şehirleri belli oldu. İstanbul kaçıncı sırada

6: Cenevre – İsviçre: 95.9 Puan

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Dünyanın yaşanabilecek en iyi ve en kötü şehirleri belli oldu. İstanbul kaçıncı sırada

5: Vancouver – Kanada:96.1 Puan

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Dünyanın yaşanabilecek en iyi ve en kötü şehirleri belli oldu. İstanbul kaçıncı sırada

4: Calgary – Kanada:96.3 Puan

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Dünyanın yaşanabilecek en iyi ve en kötü şehirleri belli oldu. İstanbul kaçıncı sırada

3: Zürih – İsviçre:96.3 Puan

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Dünyanın yaşanabilecek en iyi ve en kötü şehirleri belli oldu. İstanbul kaçıncı sırada

2: Kopenhag – Danimarka:98.0 Puan

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Dünyanın yaşanabilecek en iyi ve en kötü şehirleri belli oldu. İstanbul kaçıncı sırada

1: Viyana – Avusturya:99.1 Puan

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Dünyanın yaşanabilecek en iyi ve en kötü şehirleri belli oldu. İstanbul kaçıncı sırada

Rapora göre ‘dünyanın en az yaşanabilir’ son 10 şehrinin listesi

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Dünyanın yaşanabilecek en iyi ve en kötü şehirleri belli oldu. İstanbul kaçıncı sırada

163: Tahran - İran: 44 Puan

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Dünyanın yaşanabilecek en iyi ve en kötü şehirleri belli oldu. İstanbul kaçıncı sırada

164: Douala – Kamerun: 43.3 Puan

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Dünyanın yaşanabilecek en iyi ve en kötü şehirleri belli oldu. İstanbul kaçıncı sırada

165: Harare – Zimbabve: 40.9 Puan

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Dünyanın yaşanabilecek en iyi ve en kötü şehirleri belli oldu. İstanbul kaçıncı sırada

166: Dakka – Bangladeş: 39.2 Puan

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Dünyanın yaşanabilecek en iyi ve en kötü şehirleri belli oldu. İstanbul kaçıncı sırada

167: Port Moresby – P.Y.Gine: 38.8 Puan

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Dünyanın yaşanabilecek en iyi ve en kötü şehirleri belli oldu. İstanbul kaçıncı sırada

168: Karaçi – Pakistan: 37.5 Puan

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Dünyanın yaşanabilecek en iyi ve en kötü şehirleri belli oldu. İstanbul kaçıncı sırada

169: Cezayir – Cezayir: 37.0 Puan

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Dünyanın yaşanabilecek en iyi ve en kötü şehirleri belli oldu. İstanbul kaçıncı sırada

170: Trablus – Libya: 34.2 Puan

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Dünyanın yaşanabilecek en iyi ve en kötü şehirleri belli oldu. İstanbul kaçıncı sırada

171: Lagos – Nijerya: 32.2 Puan

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Dünyanın yaşanabilecek en iyi ve en kötü şehirleri belli oldu. İstanbul kaçıncı sırada

172: Şam – Suriye: 30.7 Puan

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Dünyanın yaşanabilecek en iyi ve en kötü şehirleri belli oldu. İstanbul kaçıncı sırada

Rapora göre Avrupa'da değerlendirmeye alınan 38 şehir içinde en yaşanılabilir kent Viyana 99.1 puanla olurken, İstanbul 57.7 puanla bu listenin sonuncusu oldu ve 38. sırada yer aldı.İstanbul’u, Avrupa şehirleri baz alınan sıralamada geçen 4 şehir ise şöyle

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Dünyanın yaşanabilecek en iyi ve en kötü şehirleri belli oldu. İstanbul kaçıncı sırada

37: Bakü – Azerbaycan: 58.3 Puan

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Dünyanın yaşanabilecek en iyi ve en kötü şehirleri belli oldu. İstanbul kaçıncı sırada

36: Bükreş – Romanya: 65.0 Puan

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Dünyanın yaşanabilecek en iyi ve en kötü şehirleri belli oldu. İstanbul kaçıncı sırada

35: St. Petersburg – Rusya: 68.2 Puan

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Dünyanın yaşanabilecek en iyi ve en kötü şehirleri belli oldu. İstanbul kaçıncı sırada

34: Sofya – Bulgaristan: 68.6 Puan

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Dünyanın yaşanabilecek en iyi ve en kötü şehirleri belli oldu. İstanbul kaçıncı sırada

Sosyal ve kültürel hayat, eğlence, sağlık hizmetleri, suç oranları, geçim şartları, siyasi istikrar ve altyapı gibi çeşitli faktörlere göre hazırlanan listede bu yıl savaş nedeniyle Ukrayna'dan değerlendirme alınmamıştır.

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Dünyanın yaşanabilecek en iyi ve en kötü şehirleri belli oldu. İstanbul kaçıncı sırada

Rusya'nın başkenti Moskova ile tarihi şehri St. Petersburg bir önceki yıla göre puan kaybetmiş ancak yine de İstanbul'un üzerinde yer almamıştır.

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