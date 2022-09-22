﻿Dünyanın yaşanabilecek en iyi ve en kötü şehirleri belli oldu. İstanbul kaçıncı sırada

Rapora göre Avrupa'da değerlendirmeye alınan 38 şehir içinde en yaşanılabilir kent Viyana 99.1 puanla olurken, İstanbul 57.7 puanla bu listenin sonuncusu oldu ve 38. sırada yer aldı.İstanbul’u, Avrupa şehirleri baz alınan sıralamada geçen 4 şehir ise şöyle