Dünyada yılın futbolcusu Rodri oldu

Dünyanın en iyi futbolcularını belirleyen Ballon d'Or ödülü, Paris'te düzenlenen törenle sahibini buldu. Paris'te Théâtre du Châtelet'de gerçekleşen töreni geçtiğimiz yıl olduğu gibi Fransız gazeteci Sandy Heribert ve Galatasaray'ın da unutulmaz yıldızlarından Didier Drogba sundu.

BALLON D'OR RODRI'NİN

Ödülü 2023 yılında Arjantinli futbolcu Lionel Messi, 2022 yılında ise ödülü Fransız futbolcu Karim Benzema kazanmıştı. Bu yıl ise Ballon d'Or'u Rodri (Rodrigo Hernández Cascante) kazandı.

İspanya Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonası'nı kazanan ve Şampiyonlar Ligi finalinde galibiyet golünü atan Rodri dünya futbolunun en prestijli ödülü Ballon d'Or'un sahibi oldu.

KADINLARDA ÜST ÜSTE 4. KEZ BARCELONA FUTBOLCUSU KAZANDI

France Football tarafından düzenlenen Ballon d'Or ödül törenine 2019 yılından bu yana ilk defa bir Hollywood yıldızı katıldı. Törene katına Natalie Portman kadınlar Ballon d'Or ödülünün sahibini sundu.

Kadınlar Ballon d'Or ödülüne Aitana Bonmati layık görüldü. Böylece kadınlar Ballon d'Or'u üst üste dördüncü kez bir Barcelona oyuncusu kazandı.

Yılın kalecisine verilen 'Yachine Trophy' ödülü Emiliano Martinez'in oldu. Harry Kane, yılın forvetine verilen 'Gerd Müller Trophy'nin sahibi oldu.

ARDA GÜLER İKİNCİ OLDU

21 yaş altı en iyi oyuncu ödülü olan Kopa Trophy ödülü ise Lamine Yamal'a gitti. Milli Futbolcumuz Arda Güler 'Kopa Trophy' ödülünde ikinci oldu.

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti en iyi teknik direktöre verilen 'Cruyff Trophy'nin sahibi oldu.