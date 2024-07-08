Dünyadaki en güzel kız çocuğu olarak biliniyordu. Onu bir de şimdi görün

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dünyadaki en güzel kız çocuğu olarak biliniyordu. Onu bir de şimdi görün

4 yaşındayken "Dünyadaki en güzel kız çocuk" olarak ünlenen kız çocuğunun son görüntüsü ortaya çıktı.

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