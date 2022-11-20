İnönü Dünya'nın en iyi statları listesine girdi

Fransa'nın dünyaca ünlü spor dergisi France Football, yapılan bir araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

Buna göre dünyada en iyi atmosfere sahip statlar belli oldu.

Listeye göre Arjantin'in Boca Juniors takımının stadı La Bombonera birinci sırada yer aldı.

Liverpool'un maçlarını oynadığı Anfield ikinci, Borussia Dortmund'un stadı Signal Iduna Park üçüncü oldu.

Türkiye'de ise Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park ilk sırada yer aldı. Vodafone Park dünyada genel sıralamada 7. olarak gösterildi.

Galatasaray'ın stadı 11’inci, Fenerbahçe'nin stadı 17’inci sırada yer aldı.