Dünya'daki yaşamın ilk kalıntısı bulundu

Bilim insanları tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, Batı Avustralya'daki katmanlı kayaçlar, Dünya'daki yaşamın bilinen en eski kanıtı niteliğini taşıyor.

Araştırmacılar, inceledikleri bu kayaçların, fotosentez yapan mikroskobik canlıların dışkılarıyla oluştuğunu düşündüğünü belirtti.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre bilim insanları bu türden tabakalı kayaçlara "stromatolit" adını aldığını belirtti. Stromatolitler 3.43 milyar yıl öncesine dayanıyor. Ancak daha eski örnekler de var. Zira bu araştırmada incelenen, Batı Avustralya'nın Dresser Formasyonu'nda yer alan kayaçlar 3,48 milyar yıl öncesine ait olduğunu saptadı.

Diğer taraftan, aradan geçen milyarlarca yıl, bu eski kayaçlardaki organik madde izlerini sildi. Bu nedenle gerçekten canlı organizmalar tarafından mı oluşturulduğu yoksa başka jeolojik süreçler sonucunda mı ortaya çıktığı tartışma konusu halini aldı.

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ KULLANILARAK SONUÇLAR PAYLAŞILDI

Geology'de yayımlanan yeni araştırmaya göre, bunların gerçekten de canlı organizmalar sayesinde oluştuğu ifade ediliyor.

Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'daki Doğa Tarihi Müzesi'nden araştırma ekibi bu stromatolit katmanlarını ayrıntılı incelemek için yüksek çözünürlüklü, iki ve üç boyutlu görüntüleme tekniklerini kullandı.

Gözlemlenen işaretler, biyolojik büyümeye işaret ediyordu. Fotosentezin göstergesi olan küçük kubbe şekillerini içeren katmanlar tespit edildi.

Paleontolog Keyron Hickman-Lewis, "Bu kayaçların belirli katmanlarında biyolojik süreçlerin güçlü bir göstergesi olan belirli mikro yapılar bulduk" açıklamalarında bulundu.

Canlı organizmalara işaret eden en önemli ipuçlarından biri de katmanların düzensiz olmasıydı.

Çalışmanın bulgularını gözden geçiren ABD'li jeokimyager Linda Kah, "Mikroskobik canlılara ait örtüler, kalınlıkları eşit olmayan ve buruşuk veya buruşuk olma eğilimi gösteren, yukarı veya aşağı yönelmiş katmanlara sahiptir" diye konuştu.

Araştırma ekibi, Avustralya'daki kayaçlardan elde ettikleri bulguların Mars'ta yaşam arayışı için de ipuçları sunabileceğini söylüyor.

İncelenen kayaçlar, demirin oksijenle reaksiyona girmesiyle ortaya çıkan demir oksitle kaplanmıştı. Mars yüzeyinde de bu kimyasal reaksiyonun gerçekleştiği ve hatta gezegenin kırmızıya yakın rengini bu süreçten aldığı biliniyor.

Araştırmacılar, Kızıl Gezegen'deki kayaçların da milyarlarca yıl önce var olduğuna inanılan mikroskobik canlıların bıraktığı benzer yapıları koruyabileceğini düşünüyor.

Dolayısıyla Mars'taki benzer kaya oluşumlarını incelemek, gezegende eskiden yaşam olduğunun kanıtlanmasını sağlayabilir.