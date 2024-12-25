Dünyadan bihaber kabile! Görüntüleri ilk kez yayınlandı

Brezilya Ulusal Yerli Halklar Vakfı (Funai), Amazon ormanlarında yaşayan ve modern dünyayla hiç teması olmayan Massaco kabilesinin ilk görüntülerini belgeledi. Kabilenin nüfusunun 300'e yaklaştığı ve tamamen kendi kendine yettiği belirtildi.

KABİLE, DIŞ DÜNYAYA KARŞI SERT ÖNLEMLER ALIYOR

Brezilya'nın Amazon ormanlarında, Batı Brezilya'nın Rondônia bölgesinde, modern dünyayla hiç teması olmayan Massaco kabilesi, gizli kameralarla belgelendi. Funai tarafından yerleştirilen gizli kameralar, kabilenin günlük yaşamına dair önemli görüntüler elde edilmesini sağladı. Kabile, dış dünyaya karşı aldıkları sert önlemler ve geliştirdikleri tuzaklarla dikkat çekiyor. Massaco, yabancıları uzak tutmak için orman zeminine keskin ahşap kazıklardan tuzaklar kuruyor ve bu sayede güvenliğini sağlıyor.

KABİLENİN GÜNLÜK YAŞAMINI BELGELEYEN GİZLİ KAMERALAR

Funai yetkilisi Altair Algayer, Massaco'nun varlığının belgelenmesinin çok önemli olduğunu belirtti. "Son keşif gezilerimizde yeni kulübeler gördük. Nüfuslarının 300'e yaklaştığını tahmin ediyoruz," diyen Algayer, kabile hakkında önemli bilgiler paylaştı. Massaco'nun yaşam alanı, 1 milyon dönümlük alanda geniş bir ormanlık araziye yayılıyor ve burada tamamen kendi kendine yetiyor.

KABİLENİN AVLANMA YÖNTEMLERİ MERAK KONUSU

Daily Mail'in haberine göre kabile, avlanmak için 3 metreden uzun yaylar kullanıyor. Araştırmacılar, bu kadar uzun yayların nasıl kullanıldığını henüz tam olarak çözebilmiş değil. Ancak, Massaco'nun diğer Amazon kabilelerinden en büyük farkı, bu avlanma yönteminin yanı sıra hayvan kafataslarından yaptıkları totemler ve uzun kulübeleriyle dikkat çekmesi.

MASSACO KABİLESİ’NİN MEVSİMSEL HAREKETLERİ İZLENİYOR

Funai yetkilileri, kabilenin mevsimsel hareketlerini takip etmeye devam ediyor. Yapılan araştırmalara göre, Massaco kabilesi yağmur mevsimi başında çayırlık alanları yakıyor ve yeni bitkiler filizlendiğinde bu bölgelere yerleşiyor.

MASSACO KABİLESİNİN KORUNMASI AMAZON ORMANLARININ GELECEĞİ İÇİN KRİTİK

Massaco kabilesinin korunması, sadece onların yaşamlarını sürdürebilmesi açısından değil, aynı zamanda Amazon ormanlarının geleceği açısından da büyük önem taşıyor. Brezilya'da varlığı bilinen 28 izole kabileden biri olan Massaco'nun korunması, bölgenin biyolojik çeşitliliğinin devamlılığı için kritik bir faktör olarak görülüyor.