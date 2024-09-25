Dünyamıza en yakın yıldızlar

Alpha Centauri sistemi, Dünya’ya en yakın yıldız kümesini içerir ve ışıkları bize dört yıldan biraz fazla sürede ulaşır. Bu sistemde, karmaşık bir yörünge dansı yapan üç yıldız bulunur: Alpha Centauri A, Alpha Centauri B ve Proxima Centauri. Alpha Centauri A ve B, Dünya’dan yaklaşık 4,37 ışık yılı uzaklıktadır. Proxima Centauri ise 4,24 ışık yılı uzaklıkta olup, Dünya’ya biraz daha yakındır.

Eğer bu sisteme bir ışık yelkeni uydusu gönderseydik, muhtemelen önce Proxima Centauri ile karşılaşırdı. İlginç bir şekilde, Proxima’nın kayalık bir gezegeni olabilir. Işık yelkenleri mümkün mü? Evet, ve çok yakında astronomi araştırmalarında kullanılabilir hale gelebilirler.