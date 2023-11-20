Dünyanın 8. Kıtası yeniden bulundu. Tam 375 yıldır kayıptı

Yerbilimciler, 375 yıldır kayıp olduğunu söyledikleri Zelandiya kıtasının yeniden keşfedildiğini ve üzerinde araştırma yaptıklarını açıkladılar. Kara parçası, dünyanın 8.kıtası olarak biliniyor.

Turgay Tütüncü KAYNAK: Haber Merkezi
Dünyanın 8. Kıtası yeniden bulundu. Tam 375 yıldır kayıptı

Yerbilimciler yaklaşık 375 yıldır göz önünde bulunmayan ve dünyanın 8.kıtası olarak adlandırdıkları Zelandiya’nın yeniden bulunduğunu açıkladı.

500 milyon yıl önce Batı Antarktika ve Doğu Avustralya'nın çoğunu kapsayan Gondwana adlı süper kıtanın bir parçası olan Zelandiya hakkında araştırmaların devam ettiği bildirildi.

Yaklaşık 5 milyon kilometrekare büyüklüğünde olan 8.kıtanın, ilk olarak 1642 yılında "Büyük Güney Kıtası "nı ortaya çıkarmak isteyen Hollandalı işadamı ve denizci Abel Tasman tarafından keşfedildiği belirtildi.

BÜYÜK BÖLÜMÜ SULAR ALTINDA

Yeni keşfedilen kıtanın büyük bir kısmı su altında olduğu açıklanırken, araştırmacı Tulloch, "Bu henüz tam olarak anlamadığımız bir süreç. Zelandiya çekilmeye başladı," diye açıkladı.

Zealandia yapılan çalışmalardan sonra dünyanın 8.kıtası olarak tanımlanırken, benzersiz özellikleri de onu diğer kıtalardan tamamen ayırıyor. Araştırmayı yürüten yerbilimci Nick Mortimer yaptığı açıklamada, diğer tüm kıtaların birden fazla ülkeye ev sahipliği yaptığını ancak Zelandiya’nın ise sadece 3 bölgeye sahip olduğunu belirtti.

Bu keşfin, kıtanın büyük bölümü sular altında olmasına rağmen dünyanın jeolojik tarihine ve kıtaların bugünkü şekillenişine ışık tutan çok büyük bir keşif olduğu açıklandı.

85 MİLYON YAŞINDA BİR KITA: ZELANDİYA

Zelandiya kıtasının ismi 25 yıldır kullanılan bir isim olarak biliniyor. İlk olarak bu ismi Jeofizikçi Bruce Luyendyk 1995 yılında gündeme getirdi.

Luyendyk daha önceleri 'Business Insider'a' aslında bu terimi yeni bir kıtanın tanımlaması amacıyla seçmediğini söyledi. Aslına bu terim, Yeni Zelanda ve süper kıta Gondvana'dan 85 milyon yıl önce kopmuş, su altında kalan yerkabuğu parçalarını kastediyordu. Luyendyk 'Bu terimi ortaya atma nedenim kolaylık sağlaması içindi. Gondava'ya bakıldığında bu parçalar onun aynısı. Ben de düşündüm ki 'Bu parçalar bütününü neden farklı şeyler olarak isimlendirelim ki?'' dedi. Gondvana, Dünya'nın antik süper kıtası Pangea iki parçaya ayrıldığında oluştu. Kuzeydeki Laurasia Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'yı, güneydeki Gondvana ise Afrika, Antartika, Güney Amerika ve Avusturalya'yı oluşturdu.

KITA OLMA ŞARTLARINI TAŞIYOR

2017'ye kadar Zelandiya, Madagaskar adası gibi 'mikro kıta' olarak sınıflandırılmıştı fakat Mortimer'e göre Zelandiya kıta olma şartlarının tamamını yerine getiriyor.

Açık bir şekilde belirgin olan sınırları, 1 milyon kilometrekareden büyük kapladığı alanı, denizel kabuğu ve denizel kabuğundan daha kalın olan kıtasal kabuğu var.

Mortimer 2017'de 'Science News'e'; 'Dünya'daki okyanusların suyunu boşaltabilseydik, Zelandiya açık bir şekilde göze çarpardı. Eğer okyanus tabanında olmasaydı, çok daha önceden onun da bir kıta olduğunu fark ederdik.' şeklinde açıklama yapmıştı.

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