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Nobel jürisindeki Emeritus profesörü Alpar Sevgen'i Boğaziçi Üniversitesi'nden kovdular

Nobel Fizik Ödülü aday belirleme sürecinde görev alan dünyaca ünlü nükleer fizik uzmanı Emeritus Profesör Dr. Alpar Sevgen’in, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki görevlerine son verildiği belirtildi. FOX TV'ye konuşan Sevgen; "Problemin kaynağı, dekanlar ve rektörler idari memurlardır. Akademik karar alamazlar. " dedi...

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 17:35
Son Güncelleme: 8 Eylül 2022 Perşembe - 17:37
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Dünyanın ayakta alkışladığı hocaların hocasıydı. Nobel jürisindeki emeritus profesörü Boğaziçi Üniversitesi'nden kovdular

Nobel jürisindeki Emeritus profesörü Alpar Sevgen'i Boğaziçi Üniversitesi'nden kovdular
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Boğaziçi Üniversitesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanan rektör Melih Bulu’nun yerine yine cumhurbaşkanı kararıyla atanan rektör Naci İnci’nin kararları tartışılmaya devam ediliyor. Boğaziçi Üniversitesi’nde Naci İnci yönetimi, uzun yıllardır ders veren 16 akademisyenin ders vermesini veto ederek ofislerini boşaltmasını istedi.

NOBEL JÜRİSİNDEKİ PROFESÖRÜ BOĞAZİÇİ’NDEN KOVDULAR

Görevine son verilenler arasında Nükleer fizik ve müzik akustiği uzmanı, TÜBİTAK ödülü sahibi, kariyerine Atom Enerjisi Komisyonunda, fizikte Nobel adayı belirleme sürecinde ve dünyada çeşitli enstitülerde görevleri sığdıran Emeritus Prof. Dr. Alpar Sevgen de var.

“BU ŞEKİLDE ÜNİVERSİTE OLMAZ”

FOX TV’ye açıklamalarda bulunan Prof. Sevgen yeni yönetimin kararlarına tepki göstererek; “ Vazgeçmiyoruz, kabul etmiyoruz. Bu şekilde üniversite olmaz. Problemin kaynağı, dekanlar ve rektörler idari memurlardır. Akademik karar alamazlar. Sadece bana olduğu için konuşuyor değilim. Belki de baştan beri bunları konuştuğumuz için bunlar başımıza geldi“ ifadelerinde bulundu.

Emeritus Profesör nedir?

Emeritus Profesörlük unvanı, emeklilik yaşına gelmiş ancak bilgisi, birikimi, uluslararası saygınlığı ve ilişkileriyle daha çok uzun yıllar hem akademisyen, hem de öğrencilere yol göstermesi bir kazanım olacak hocalarımıza tevdi edilen bir statüdür.

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