Dünyanın bilinen en eski ağrı kesicileri Eskişehir’den çıkmış

Dünyanın bilinen en eski ağrı kesicileri Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde yapılan kazılarda ortaya çıkarıldı. Yaklaşık 1600 yıl kesintisiz bir şekilde yerleşik hayatın yaşandığı Küllüoba’da yapılan kazılarda bulunan bazı özel kaplar incelendi. Yapılan analizlerde dünyanın bilinen en eski ağrı kesicilerin ve bazı bitkisel ilaçların buradan çıktığı tespit edildi.

Küllüoba’daki kazının başkanı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Türktek’nin verdiği bilgilere göre, MÖ 2500'lerden itibaren Eskişehir bölgesi üzerinden Suriye-Kilikya ve Mezopotamya ile Kuzeybatı Anadolu arasında gerçekleşen ticari ilişkileri gösteren çeşitli yağ, ilaç şişeleri ve metal eşyalar Küllüoba'da bulunmuştur. Küllüoba'da Erken Tunç Çağı'nın başlangıcına tarihlenen mezarlık alanın Batı Anadolu'da bilinen en erken yerleşim dışı mezarlık alanı olup burada farklı ölü gömme geleneklerinin diğer bir değişle farklı kültürlerin bir arada yaşadığı anlaşılmaktadır. Kazı çalışmalarında bulunan bazı özel kaplar üzerinde gerçekleştirilen analizler neticesinde dünyada bilinen en eski ağrı kesici kalıntıları (söğüt ağacı kabuğundan elde edilen salisilik asit vb.) ve bitkisel ilaç kullanımına dair diğer kanıtlar Küllüoba'daki varlığını göstermiştir. Son yıllardaki çalışmalar ise Küllüoba'da sıra dışı bir durum olarak höyüğün batı kesimindeki tüm yapıların özellikle steril bir toprakla gömülmüş olduğunu göstermiştir.