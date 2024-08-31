Dünyanın birçok yerinde ekmek yerine tüketiliyor. Hastalıktan eser bırakmıyor

Bazı gıdalar bağışıklık sistemini güçlendirip vücuda enerji verirken, diğerleri zamanla bağışıklığın düşmesine veya kilo alımına yol açabilir. Ancak dünyada sıkça tüketilen ve sağlığa faydalarıyla bilinen bir sebze var ki, onu tüketenlerin hastalıklardan uzak kaldığı söyleniyor.

Sağlıklı ve uzun bir ömür için beslenme listenizi dikkatlice gözden geçirmeniz gerekiyor. Vücudunuzun ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri alarak hastalıklara karşı direnç kazanabilirsiniz. İşte, özellikle Güney Amerika’da yaygın olarak tüketilen ve sağlığa sayısız fayda sunan manyok sebzesi bu konuda öne çıkıyor.

EKMEK YERİNE TÜKETİLEN SEBZE

Patatese benzeyen görünümüyle dikkat çeken manyok, acı ve tatlı olmak üzere iki çeşidi bulunan, içeriğindeki yüksek karbonhidrat oranı nedeniyle birçok ülkede ekmek yerine tüketilen bir sebze. Dünyada yaklaşık 500 milyon insanın temel besin kaynaklarından biri olan manyok, vücut direncini artırarak hastalıklara karşı koruma sağlıyor.

Manyok, sadece kaynatılarak veya kızartılarak değil, aynı zamanda un haline getirilip de tüketilebiliyor. C vitamini açısından zengin olan bu sebze, vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerinden koruyarak oksidatif stresle mücadelede önemli bir rol oynuyor. "Nutrition & Metabolism" dergisinde yayımlanan bir makaleye göre, düzenli C vitamini alımı, soğuk algınlığı gibi solunum yolu enfeksiyonlarına karşı etkili olabiliyor.

Cilt Bakımında Manyok

Manyokun faydaları sadece bağışıklık sistemiyle sınırlı değil; cilt bakımı için de değerli bir bitki. Manyok kökü, bal veya zeytinyağı ile karıştırıldığında ciltteki ölü derileri soyarak aydınlık bir görünüm sağlar. Yaşlanma karşıtı özelliklere sahip olan manyok, kolajen üretimini desteklerken, cildi güneşin zararlı etkilerine karşı da korur.

KAN ŞEKERİ VE MANYOK

Nişasta içeriği yüksek olan yiyecekler kan şekerini olumsuz etkileyebilir. Ancak manyok, diğer nişastalı sebzelere göre daha düşük glisemik indekse sahip olmasıyla öne çıkıyor. Haşlanmış patatesin glisemik indeksi 78 iken, manyok daha sağlıklı bir seçenek olarak kabul ediliyor. Yine de, özellikle diyabet hastalarının manyoku tüketirken dikkatli olmaları önemlidir.

Amerikan Epidemiyoloji Dergisi’nde yayınlanan bir araştırma, artrit gibi eklem rahatsızlıklarına karşı manganezin doğal bir çözüm olduğunu belirtmiştir. Manyok, bol miktarda manganez içeriği sayesinde vücudun bu ihtiyacını karşılar.

KİLO VERME SÜRECİNDE MANYOK

Healthline yazarları, manyokun kilo verme sürecinde de etkili olabileceğini savunuyor. Ancak, manyok kökünü aşırı tüketmek mide ağrısı, baş ağrısı gibi sorunlara yol açabileceğinden, dikkatli olunmalı ve mutlaka soyulup pişirilerek tüketilmelidir. Pişirmeden önce 48 ila 60 saat bekletilmesi, manyokun içindeki toksik maddeleri azaltmaya yardımcı olur.

MANYOK TÜRKİYE’DE YETİŞİR Mİ?

Manyok, ülkemizde kurak ve verimsiz arazilerde yetişebilecek potansiyele sahip bir enerji bitkisi olarak değerlendirilebilir. Türkiye’deki tarımsal çeşitlilik göz önüne alındığında, manyokun yetiştirilmesi mümkün olabilir ve bu sebze, beslenme alışkanlıklarına sağlıklı bir alternatif sunabilir.

