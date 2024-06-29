Dünyanın denizcileri Bosphorus Shipbrokers’ Dinner'da buluştu

Gemi Brokerleri Derneği’nin iki yılda bir düzenlediği Bosphorus Shipbrokers’ Dinner’in altıncısı Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Bosphorus İstanbul’da düzenlendi. Tüm dünyadan 2 bin 500 konuğun katıldığı gecede Ulaştırma ve Alt Yapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Büyükelçi Hayri Suat Aka, İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ile yönetim kurulu üyeleri, İMEAK DTO Meclis Başkanı Başaran Bayrak, Türk Armatörler Birliği (TAB) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ergenç ve STK yöneticilerinin yanı sıra sektörün dünya çapında duayeni Prof. Dr. Hercules Haralambides de onur konuğu olarak hazır bulundu.

“Medeniyetler şehri güzel İstanbul'umuz”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Gemi Brokerleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şahin, “Denizcilik sevdalıları olarak medeniyetler şehri güzel İstanbul'umuzda siz değerli misafirlerimizi ağırlamaktan büyük onur duyuyoruz” dedi.

Şahin şunları söyledi :



“Sevgili üyelerimize, çok kıymetli sponsorlarımıza ve çatı kuruluşumuz İMEAK Deniz Ticaret Odası'na şükranlarımızı iletiyoruz. Bosphorus Shipbrokers’ Dinner etkinliğimize katılarak bizleri onurlandıran kıymetli misafirlerimize, sivil toplum kuruluşlarının değerli yöneticilerine, emektar basın mensuplarımıza, meslektaşlarımıza ve tüm sektör paydaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz”

Atamızın yolunda…

“Tüm dünyadan 2 bin 500 misafirimizi ağırladığımız bu gecede, dünya denizcilik sektörünün üst düzey kuruluşları olarak bizleri yalnız bırakmayan BIMCO, FONASBA, ICS LONDON, Hellenic Shipbrokers'Association ve ayrıca onur konuğumuz olarak bizlerle bulunan Prof. Dr. Hercules Haralambides'e teşekkür ediyoruz. Gemi Brokerleri Derneği yönetim kurulu olarak, Atamızın yolunda asırlık Cumhuriyetimizi daha yükseklere taşımak için özellikle yurt dışında memleketimizi en iyi şekilde temsil ederek özveriyle çalışmaya devam edeceğiz”

Büyük dinamizm yaratıyor

Bosphorus Shipbrokers’ Dinner’ın yarattığı dinamizmin gelecekte de harika işlere imza atılacağını gösterdiğini belirten Prof. Dr. Hercules Haralambides ise, “Söylemem gereken tek şey, tebrikler. Burada bulunmamı istediğiniz için çok teşekkür ederim. Burada olmaktan gerçekten keyif alıyorum ve yeni kurulan Institute of Chartered Shipbrokers

(ICS) Türkiye’ye ve Gemi Brokerleri Derneği’ne iyi dileklerimi sunuyorum. Bu önemli dönüm noktasından harika işler çıkmasını bekliyoruz”

“Yurtta sulh, cihanda sulh”

İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran da önemli bir coğrafi kavşakta bulunan Türkiye’nin, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” sözlerini yaşatarak yoluna sağlam adımlarla devam ettiğini söyledi.

Dünyadaki huzursuzlukların sona ermesini ve en kısa sürede barış ve güven ortamının kurulmasını dört gözle beklediklerini dile getiren Kıran şöyle devam etti :

50 milyon DWT’ye ulaştık

“Türk denizcilik sektörü olarak son yıllarda önemli ilerlemeler kaydettik. 2024 itibarıyla, Türk sahipli şirketlerin kontrolündeki filo, yaklaşık 50 milyon DWT toplam kapasiteyle dünyada 12. sırada. Tersanelerimiz, dünya çapında tanınan yüksek kaliteli gemi inşa hizmetleri sunuyor. Limanlarımız, modern altyapı ve hizmet kalitesi ile hızla bölgesel lojistik merkezleri haline geliyor. Sahip olduğumuz bilgi, yetenek ve uzmanlıkla Türk denizcilik sektörü, 21. Yüzyıl’ın parlayan yıldızı olmaya devam ediyor”

İstanbul denizcilik merkezi oluyor

“Dünyanın dört bir yanından binlerce misafiri burada, İstanbul’da ağırlıyoruz. Bu harika etkinliği düzenledikleri için özellikle GBD Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şahin ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. İMEAK Deniz Ticaret Odası olarak bu tür girişimleri desteklemekten gurur duyuyoruz ve İstanbul’un önemli bir denizcilik merkezi haline gelmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz”

Teşekkür plaketi verilen Yunanistan Gemi Brokerleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nikos Marmatsouris’in doğum günü de sahnede kutlanırken, ardından geceye sponsor olan firma ve kurumlara plaketleri sunuldu.

Onur sponsoru

İMEAK Deniz Ticaret Odası

Altın sponsorlar

MCE Kargo, Marshall Islands Registry, AKT Law Firm, Spring Marine, Zeymarine, Güneş Shipping, Transbosphor Maritime, Esenyel Partners, Ülgen Maritime Logistics, Aqua Chartering, 2K Shipping Company, Kınay, Arion Commodities, Statü, Sidra Line, Gulf Bulk Shipping.

Gümüş sponsorlar

Pegasus Denizcilik, Poseidon Marine, Yağcı Shipping, Veysel Vardal Shipping, AnkaChart, SBM Shipping, Eksen Chartering & Transport, Bulk Atlantic Inc., Kalya Shipping, İmza Marine, Platin Shipping & Trading, MTS Shipping & Trading, Medkon Group, Beşiktaş Shipping, YMN Tanker Deniz İşletmeciliği, Molina Project & Shipping, Platin Shipping.

Bronz sponsorlar

Yıldızlar Deniz İşletmeciliği, Batı Nakliyat, Akson Bosa Chartering Co., Süvari Gemi Kiralama, Duo Shipping, Gemini Chartering & Trading, Hanbulk Chartering, Forsa Shipping & Trading, Unerco, Idea Logistics, Unique Bulk Carrier, Core Shipping, Gündem Shipping & Shipyard, Ideal Shipbrokers, ARKAS Bunker, Weships, Battal Marine, TQ Group, SNS Uluslararası Nakliyat, Bita Shipping.

Dijital medya sponsorları

Containerland, Pozitif Bilgisayar