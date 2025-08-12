Dünyanın dev bankası birçok şubesini kapatıyor!

Dünyanın en büyük bankası olan ICBC (Çin Endüstri ve Ticaret Bankası), 2014 yılından beri hizmet verdiği Türkiye'de önemli bir operasyonel değişikliğe hazırlanıyor.

Çoğunlukla şirketlerin önemli yatırımlarına finansman sağlayan banka, 2014 yılında Tekstilbank'a ait hisselerin satın alınmasıyla birlikte Türkiye pazarına giriş yapmıştı.

ICBC Turkey adını alan banka bugün şube kapatma ve birleştirme operasyonu gerçekleştirdi.

Bankadan yapılan açıklamada, “5 şubenin faaliyetlerine son verilmesine, 7 şubenin ise diğer şubeler bünyesinde birleştirilmesine karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

ŞUBE SAYISI 19'A DÜŞECEK

Halihazırda Türkiye'de 31 şubesi bulunan ICBC, değişiklik sonrası toplam şube sayısını 19'a düşürecek. Alınan kararın ardından kapanacak şubelerde görev almakta olan çalışanların da işten çıkarılacağı düşünülüyor. Kapanma kararının ardından şube çalışanlarının tedirginlik içinde olduğu gelen bilgiler arasında.