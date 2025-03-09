Dünyanın dört bir yanında “Dünya Emekçi Kadınlar Günü” kutlamaları ve protesto gösterileri yapıldı

Dünyanın dört bir yanında kadınlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için kutlamalar ve protesto gösterileri düzenledi. İstanbul ve Varşova'dan New York ve Berlin'e kadar aktivistler, eşitlik ve cinsiyete dayalı şiddetin sona ermesini talep etti. Dünyada bu gösteriler, olaysız bir şekilde gerçekleştirilirken; İstanbul’da 200’den fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Kadınlar, eşitsizlik ve cinsiyete dayalı şiddetin sona erdirilmesi talepleriyle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlamak üzere Avrupa, Afrika ve diğer ülkelerdeki şehirlerde sokaklara döküldü.

Dünyanın pek çok yerinde, kutlamalar ve protesto gösterileri düzenlendi. Bu protesto gösterilerinin en dikkat çekenlerinden biri ise İstanbul’da gerçekleştirildi. Çok sayıda kadın, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yasaklara rağmen dün akşam saatlerinde Taksim’de buluştu. Gece yürüyüşü ile kutlama yapan kadınlar, saat 21.00’da sıralarında dağılırken, polis, dağılanlardan bir bölümünün çevresini kuşatıp, bazı kişileri gözaltına aldı.

İSTANBUL'DA ÇOK SAYIDA GÖZALTI

İstanbul'un Anadolu yakasında, Kadıköy'de düzenlenen mitingde de çok sayıda kadın derneği ve platformu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü vesilesiyle kutlamalar düzenledi, konuşmalar yaptı. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, şarkı söylenerek ve halay çekilerek kutlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i Aile Yılı ilan etmesinin ardından hayata geçirileceği açıklanan uygulamalara tepki gösteren ve kadınların rolünün evlilik ve annelikle sınırlandırılması fikrine karşı çıkan protestocular, “Aile bizi hayata bağlamayacak” ve “Aileye kurban olmayacağız” yazılı pankartlar taşıdı.

İstanbul Sözleşmesi'nden de çıkan hükümeti, kadın haklarının kısıtlanmasına göz yummakla ve kadına yönelik şiddetle mücadelede yeterince çaba göstermemekle suçlayan kadınların bu kutlama ve protesto gösterileri, çevik kuvvet polisleri ve TOMA aracı da dahil olmak üzere büyük bir güvenlik gücü ablukasıyla çevrildi.

Yürüyüş sonrası kadınları ablukaya alan polisin, “2911 sayılı kanuna muhalefet” gerekçesiyle aralarında gazetecilerin de bulunduğu yaklaşık 200 kadını ters kelepçe ile gözaltına aldığı bildirildi. Kadınlar gözaltılara sloganlarla karşılık verdi.

8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü'nü organize eden grubun aktardığına göre, gözaltına alınan kişilerden 111'i serbest bırakıldı.

AVRUPA ÜLKELERİNDEKİ KADINLARIN PROTESTOLARI

Öte yandan, diğer birçok Avrupa ülkesinde kadınlar, şiddete karşı, cinsiyete bağlı özel sağlık hizmetlerine daha iyi erişim için ve eşit ücret için protesto gösterileri düzenledi.

Atina'dan Madrid'e, Paris'ten Münih'e, Zürih'ten Belgrad'a ve Avrupa kıtasındaki daha pek çok şehirde kadınlar; toplumda, siyasette, ailede ve işte ikinci sınıf vatandaş muamelesine son verilmesi talebiyle yürüyüşler gerçekleştirdi.

Yunanistan'da kadınlar, cinsiyet eşitsizliği ve şiddete son verilmesi talebiyle Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde sokaklara döküldü. Atina'da protestocular, kadın hakları ve daha fazla eşitlik çağrısında bulunan pankartlarla yürüdü. Miting, değişim için küresel bir baskının ortasında toplumsal cinsiyet adaleti için devam eden mücadelenin altını çizdi.

Polonya'da aktivistler, Varşova'daki parlamento binasının karşısında kadınların tek başlarına ya da başka kadınlarla birlikte hapla kürtaj yaptırabilecekleri bir merkez açtı. Merkezin, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde parlamentonun karşısında açılması, Avrupa'nın en kısıtlayıcı kürtaj yasalarından birine sahip olan geleneksel Roma Katolik ülkesindeki yetkililere sembolik bir meydan okuma olarak yorumlandı.

Madrid'de protestocular, Fransa'da on yıl boyunca eski kocası tarafından bayıltılarak düzinelerce erkeğin tecavüzüne uğrayan Gisèle Pelicot'u tasvir eden elle çizilmiş büyük resimler taşıdı. Pelicot, cinsel şiddete karşı mücadelede tüm Avrupa'daki kadınlar için bir sembol haline geldi. İtalya’da binlerce kadın, Kolezyum yakınlarında bir araya gelerek, protesto gösterileri düzenledi. Fransa’da kadınlar, “Devrim, feminist olacak” yazılı pankartlarla yürüyüş yaptı. İngiltere’de çok sayıda kadın, gün doğumu yüzüşlerine katılarak, 8 Mart Dünya Emekçi kadınlar Günü’nü kutladı.

Berlin'de ise Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, eşitliğin sağlanması için daha güçlü çaba gösterilmesi çağrısında bulunurken, kaydedilen ilerlemenin geri alınması yönündeki eğilimlere karşı uyarıda bulundu.

NİJERYA'DA KADINLAR DANS ETTİ; HİNDİSTAN ORDUSU, KADINLARI ONURLANDIRDI

Nijerya'nın başkenti Lagos'ta binlerce kadın Mobolaji Johnson stadyumunda toplanarak, dans etti ve kadınlıklarını kutladı. Meydanda bulunan çok sayıda kadın, kadın özgürlüğü hareketinin geleneksel rengi olan mor kıyafetler giydi.

Hindistan Ordusu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü, düzenlediği etkinliklerle kutlayarak, kadınların güçlendirilmesi ve topluma katkılarının altını çizdi. Manipur'daki Leimakhong Askeri İstasyonu'nda 29 kadın koruma görevlisi, temizlik ve yeşilliğin korunmasına gösterdikleri özveri nedeniyle onurlandırıldı.

RUSYA'DA ONUR MUHAFIZLARI, KADINLARA SARI LALELER HEDİYE ETTİ

Rusya'da kadınlar günü kutlamaları daha resmi bir tonda gerçekleşirken, St Petersburg'da yapılan bir kutlama sırasında onur muhafızları kız çocuklarına ve kadınlara sarı laleler hediye etti.

Sırbistan'da kadın öğrenciler, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü yolsuzluğa karşı her gün düzenlenen sokak protestolarına öncülük ederek ve ülkelerinde kadınlara yönelik yaygın şiddeti kınayan pankartlar taşıyarak kutladı.

ABD'DE KADINLARIN "TRUMP" PROTESTOSU

ABD'de Washington DC, New York City ve Los Angeles gibi şehirlerde gösteriler düzenlendi ve çok sayıda protestocu, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin politikalarına karşı çıktı. Trump'ın ilk başkanlığında kurulan ve feminist aktivizm için bir taban oluşturmaya adanmış bir ağ olan Women's March (Kadın Yürüyüşü) ve bağlı kuruluşları, “Birleş ve Diren” eylem çağrısını harekete geçirmek ve kutlamak için yürüyüşler düzenledi.