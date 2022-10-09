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Dünyanın en aktif volkanı patladı

İtalya'nın Sicilya bölgesinde yer alan ve dünyanın en aktif volkanlarından biri olan Stromboli Yanardağı'nda patlama meydana geldi.

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 17:47
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Dünyanın en aktif volkanı patladı

Dünyanın en aktif volkanı patladı
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İtalya'nın Sicilya bölgesindeki Eolie Adaları'nda yer alan Stromboli Yanardağı'nda sabah saatlerinde patlama yaşandı. Patlamanın etkisiyle krater kısmının bir bölümünde çökme yaşandı. Patlamada can veya mal kaybı ise yaşanmadı.

Dünyanın en aktif volkanlarından biri olan Stromboli, 2019 yılının temmuz ayında tekrar faaliyete geçmiş ve dağın çevresinde yürüyüş yapan bir kişi hayatını kaybetmişti.

 

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