Dünyanın en aktif yanardağı Kilauea’da 33’üncü patlama: Lavlar metrelerce yükseldi!

ABD’nin Hawaii Adası’nda bulunan, dünyanın en aktif yanardağlarından Kilauea Yanardağı, aralık ayından beri 33. kez lav püskürttü.

Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan ABD’nin Hawaii Adası’ndaki Kilauea Yanardağı’nda 23 Aralık’tan bu yana hareketlilik sürüyor. Hawaii Yanardağı, aralık ayından itibaren 33. kez patladı. Yanardağ, metrelerce yükseğe lav fışkırttı. Yanardağda son patlama 2 Eylül’de yaşanmıştı.

2018’DE 700’DEN FAZLA EV YOK OLMUŞTU

Kilauea Yanardağı’nda son patlama dalgası 23 Aralık’ta başlamıştı. Patlamaların çoğu bir günden kısa sürdü. Patlamalar arasındaki duraklamalar, genellikle birkaç gün devam ediyor.

Yanardağda 2018’de meydana gelen ve yaklaşık üç ay süren patlamalar 700’den fazla evi tahrip etmişti.


