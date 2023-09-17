Dünyanın en ateşli hava durumu sunucusunun son paylaşımı olay oldu

'Dünyanın en ateşli hava durumu sunucusu' olarak bilinen Yanet Garcia, Instagram'daki 15 milyon takipçisine paylaştığı pozlarla adından söz ettirdi.

Dünyanın en ateşli hava durumu sunucusunun son paylaşımı olay oldu

Editör: Serhat AĞA

Yanet Garcia, hem modellik yapması hem de uzun yıllardır yaptığı sunuculukla tanınıyor. 'Dünyanın en ateşli hava durumu sunucusu' olarak bilinen Yanet Garcia adından söz ettirmeye devam ediyor.

Daha önce diş ipi bikini trendiyle hayranlarının dikkatini çeken Garcia yine adından söz ettirdi.

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Tamamen çıplak poz veren ünlü sunucu göğüslerini ve belden aşağısını kocaman bir şapka ile kapattı.

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Yanet Garcia yalnızca deri bir çizme giyerek dikkat çekti. Sunucu paylaşımına ise "Bir Latin ile çıkarsanız güzel, güçlü bir kadın elde edersiniz, tutkulu, sadık, romantik, baştan çıkarıcı ve dünyanın en dürüst kadınlarıdır. Bu yüzden kendilerini savunduklarında ve karşılığında aynısını istediklerinde kızmayın" diyerek gündem oldu.

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