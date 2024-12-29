Dünyanın en büyük 10 altın madeni

Kibali – Kongo Demokratik Cumhuriyeti
Kibali, Afrika'nın en büyük altın madenlerinden biri olup, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yer almaktadır. Randgold Resources ve AngloGold Ashanti ortaklığı tarafından işletilen bu maden, 2013 yılında açılmıştır. Kibali, çok yüksek üretim kapasitesine sahip olup, bölgedeki altyapı projeleriyle de dikkat çekmektedir. Bu maden, Afrika kıtasındaki en büyük altın üretim alanlarından biri olup, bölgesel ekonomiler üzerinde büyük bir etki yaratmaktadır. Kibali’nin zengin altın yatakları, bu bölgenin gelecekteki ekonomik potansiyelini şekillendirecek unsurlar arasında yer almaktadır.