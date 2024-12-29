Dünyanın en büyük 10 altın madeni

Grasberg – Endonezya

Dünyanın en büyük altın madenlerinden biri olan Grasberg, aynı zamanda bakır üretiminde de dünya çapında bir öneme sahiptir. Endonezya'nın Papua bölgesinde yer alan bu maden, Freeport-McMoRan şirketi tarafından işletilmektedir. Grasberg, sadece altın değil, aynı zamanda devasa bakır rezervleriyle de dikkat çeker. Yıllık altın üretimi milyonlarca ons seviyelerine ulaşmaktadır. Madendeki üretim, zorlu hava koşulları ve dağlık araziye rağmen devam etmektedir. Ayrıca, bölgedeki çevresel etkiler ve yerel halkla olan ilişkiler, zaman zaman uluslararası tartışmalara yol açmaktadır. Grasberg’in altın üretimindeki gücü, Endonezya ekonomisi için kritik bir rol oynamaktadır.