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Dünyanın en büyük ebrusu Ankara’da

31 metrelik boyuyla dünyanın en büyük ebrusu Ankara’da sergileniyor.

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 16:32
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Dünyanın en büyük ebrusu Ankara’da

Dünyanın en büyük ebrusu Ankara’da
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AA
Resim öğretmeni ve ebru sanatçısı Ali Şentürk, Kızılay Zafer Çarşısı Güzel Sanatlar Galerisi'nde düzenlenen serginin açılışında AA muhabirine Guinness Rekorlar Kitabı'na giren çalışma hakkında bilgi verdi.

Ebru sanatına 1996'da başladığını belirten Şentürk, Fransa, Almanya ve Türkiye genelinde ebru sanatıyla işlediği eserlerinin sergilendiğini ve bugüne kadar yaklaşık 16 sergi açtığını ifade etti.

İki eserinin Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiğini aktaran Şentürk, sergilenen 31 metre uzunluğunda ve 1,5 metre genişliğindeki eserinin üzerine Kelime-i Tevhid yazısını işlediğini kaydetti. Şentürk, rekor büyüklükteki eserini öğrencileriyle tek parça halinde yaptıklarını söyledi.

Ebrunun terapi niteliğinde bir sanat olduğunu ifade eden Şentürk, herkese bu sanatla ilgilenmesini önerdiğini belirtti.

Geleneksel Türk el sanatları üzerine çalışan Hikmet Akçelik de işin içine girdiğinde ebrunun derinliğini ve hikayelerini bulduğunu aktardı.

Yeni rekorlar kırmak istediklerini belirten Akçelik, "Kadim sanat olduğu için istiyoruz ki başka bir yerlere taşıyalım. Çünkü Çağatay devrine giden bir geçmişi var. 2 bin rakımda yetişen bir otun kökü ve sığır ödüyle buluşan bir görsel şölen düşünün, inanılmaz değerli." şeklinde konuştu.

Ebru sanatını icra edebilmek için önce sabır gerektiğini dile getiren Akçelik, "Ebru sanatına başlarken, Ali Hocam önce bana iki yıl boya ezdirdi. Terapi tarafı çok değerli bence. Huzur çok önemli, huzursuzluğu asla kabul etmiyor. O yüzden ney ile veya klasik müzikle birlikte yapılıyor." dedi.

Ebru sergisi 10 Şubat'a kadar ziyarete açık olacak.

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