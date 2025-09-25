Dünya'nın en büyük ikinci elması mercek altında!

2.492 karatlık olması ile göz kamaştıran bir zerafete sahip olan bu değerli taş, özel bir müzayedeyle sergilenmesi bekleniyor. Motswedi'nin nihai değerini uzun soluklu bir süreç olduğundan fiyat etiketi henüz belirsizliğini koruyor.

2024 yılında Botsvana’nın Karowe madeninde Kanadalı madencilik şirketi Lucara tarafından gün yüzüne çıkarılan Motswedi, son 120 yılda keşfedilen en büyük elmas olması ile rekoru da elinde tutuyor.

Motswedi'nin ticari değerini belirleme görevi, Belçikalı mücevher şirketi HB Antwerp’e verildi. Şirketin kamu ilişkileri direktörü Margaux Donckier, bu sürecin zorluğuna dikkat çekerek, “Şu an bir fiyat belirlemek oldukça güç. Öncelikle taşı derinlemesine incelememiz, kesim ve cilalama işlemlerinden sonra ortaya nasıl bir sonuç çıkacağını görmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.