Dünya'nın en büyük ikinci elması mercek altında!

Kaynak: Haber Merkezi
Dünya'nın en büyük ikinci elması mercek altında!

Değerli taşlar geçmişten bugüne özellikle kadınların vazgeçilmezi konumunda. Son günlerde dünya gündemi nispeten yeni sayılabilecek bir keşifle çalkalanıyor. Dünyanın en büyük ikinci elması olarak kabul edilen "Motswedi" adlı mücevhere ilgi büyüyor.

2.492 karatlık olması ile göz kamaştıran bir zerafete sahip olan bu değerli taş, özel bir müzayedeyle sergilenmesi bekleniyor. Motswedi'nin nihai değerini uzun soluklu bir süreç olduğundan fiyat etiketi henüz belirsizliğini koruyor.

2024 yılında Botsvana’nın Karowe madeninde Kanadalı madencilik şirketi Lucara tarafından gün yüzüne çıkarılan Motswedi, son 120 yılda keşfedilen en büyük elmas olması ile rekoru da elinde tutuyor.

tas.jpg

Motswedi'nin ticari değerini belirleme görevi, Belçikalı mücevher şirketi HB Antwerp’e verildi. Şirketin kamu ilişkileri direktörü Margaux Donckier, bu sürecin zorluğuna dikkat çekerek, “Şu an bir fiyat belirlemek oldukça güç. Öncelikle taşı derinlemesine incelememiz, kesim ve cilalama işlemlerinden sonra ortaya nasıl bir sonuç çıkacağını görmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Son Haberler
Beyaz Saray'da Erdoğan'a İmamoğlu şoku! Sosyal medyada gündem oldu
Beyaz Saray'da Erdoğan'a İmamoğlu şoku! Sosyal medyada gündem oldu
Demet Akalın'dan MEB'e eleştiri: Kim yapıyor bunu saçma sapan!
Demet Akalın'dan MEB'e eleştiri: Kim yapıyor bunu saçma sapan!
PFDK’dan 3 Süper Lig kulübüne para cezası!
PFDK’dan 3 Süper Lig kulübüne para cezası!
Dünya'nın en büyük ikinci elması mercek altında!
Dünya'nın en büyük ikinci elması mercek altında!
Brezilya'da okulu kana buladılar! Ölüler var...
Brezilya'da okulu kana buladılar! Ölüler var...