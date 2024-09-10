Dünyanın en büyük ikinci nükleer felaketiydi. Enkazı kaldırılıyor

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde, 2011'de meydana gelen deprem ve tsunami sonrası hasar gören reaktörlerden nükleer yakıt enkazının kaldırılması işlemi başlamış durumda. Tokyo Electric Power (TEPCO) tarafından yürütülen bu işlem, yaklaşık iki hafta sürecek ve birkaç gramlık nükleer yakıt enkazını hedef alacak.

TEPCO, nükleer yakıt enkazını kaldırma işlemini dar bir boruya benzeyen uzaktan kontrol edilecek bir cihazla başlattı. Cihazın ucundan çıkan kablo yardımıyla enkazın birkaç gramının toplanması planlanıyor. Bu işlem sırasında elde edilecek verilerin, tam ölçekli temizleme çalışmaları için en iyi yöntemin belirlenmesine yardımcı olacağı belirtiliyor.

Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde, 1, 2 ve 3 numaralı reaktörlerde yaklaşık 880 ton nükleer yakıt enkazı bulunduğu tahmin ediliyor. Yakıt enkazının kaldırılması işlemi, önceki yıllarda 3 kez ertelendi. Son olarak, 22 Ağustos'ta gerekli ekipmanın kurulumuyla ilgili yaşanan bir sorun nedeniyle işlem durdurulmuştu.

Nükleer yakıt enkazının kaldırılması, santralin devreden çıkarılması sürecinin en zorlu görevlerinden biri olarak kabul ediliyor. 2011 Mart ayında meydana gelen deprem ve tsunami sonrası Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nin 1, 2 ve 3 numaralı reaktörlerinde nükleer erime meydana gelmişti. Bu olay, dünyanın en kötü nükleer kazalarından biri olarak tarihe geçti.

Bu aşama, daha büyük ve kapsamlı temizleme çalışmalarının temelini oluşturacak. Nükleer yakıt enkazının kaldırılması sürecinde elde edilen veriler, santralin tamamen kapatılması sürecinde izlenecek yöntemlerin belirlenmesinde kritik rol oynayacak.