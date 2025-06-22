Dünyanın en büyük Legoland'ı Çin'de açılıyor

Çin'in Şanghay kenti, dünyanın en büyük Legoland tema parkına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 5 Temmuz'da resmi açılışını yapacak olan Legoland Şanghay, Lego hayranlarını ve ziyaretçilerini heyecan verici bir yolculuğa çıkaracak. Parkın en dikkat çekici özelliklerinden biri, Şanghay şehir merkezinin ve Lujiazui finans bölgesinin ikonik gökdelenlerinin, rengarenk Lego tuğlalarından inşa edilmiş devasa bir minyatür kopyası olması bekleniyor.

DEVASA LEGO ŞEHİR MANZARASI

"Miniland" adı verilen özel bir bölümde yer alan bu detaylı replika, Şanghay'ın modern mimarisini ve tarihi Bund sahil şeridindeki kolonyal döneme ait binaları bir araya getiriyor. Bu etkileyici yapıların tamamlanması tam 168.000 saat sürdü ve 20 milyondan fazla Lego tuğlası kullanıldı. Reuters muhabiri Go Nakamura'nın fotoğraflarıyla belgelenen bu bölüm, ziyaretçilere şehrin eşsiz dokusunu farklı bir bakış açısıyla deneyimleme fırsatı sunuyor.

TEMALI BÖLGELER VE BEKLENTİLER

Merlin Entertainments ve Şanghay Sincan Bölgesi yerel yönetimi ortak girişimiyle işletilen Legoland Şanghay, "Ninjago", "Lego Friends" ve "Monkie Kid" gibi sekiz farklı temalı bölgeye sahip. Bu bölgelerde klasik Lego parçaları devasa boyutlarda hayat buluyor. Açılış öncesi ziyaretçilerden yedi yaşındaki Lyu Xiaole, parkın beklentilerini aştığını belirterek, "Çok büyük olacağını düşünmüştüm ama hayal ettiğimin yarısı kadar çıktı. Ancak cazibe merkezleri beklentimin ötesinde" yorumunu yaptı. Yedi yaşındaki Shen Jieqi ise "Legoland'de Lego oynamak en iyisi çünkü benim evimde çok daha az Lego var" diyerek heyecanını dile getirdi.

EKONOMİK CANLANMAYA KATKI

Çin ekonomisi son yıllarda zayıf tüketici harcamaları ve yüksek genç işsizliği ile mücadele etse de, Legoland Şanghay'ın dayanıklı iç turizm ve "deneyim" harcamalarına güvenerek başarılı olması bekleniyor. Danimarkalı oyuncak üreticisi Lego, Çin'de 400'den fazla mağazasıyla zaten bilinen bir marka. Legoland Şanghay, bu dinamik şehirde yeni bir eğlence alanı sunarken, bilet fiyatları sezonluk farklılık gösteriyor. Düşük sezonda 44.46 dolardan başlayan biletler, yoğun günlerde 83.39 dolara kadar çıkabiliyor. Şanghay'ın Jinshan bölgesinde yaşayan 44 yaşındaki Huang Xuanhua, açılış öncesi ziyareti hakkında, "Sabah çok erken geldik. Parktaki atmosfer çok neşeli. Çalışanlar tutku dolu. Neşeli bir gündü" dedi.